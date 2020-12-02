政院燒1.03億大內宣 民視三立常得標

民眾黨立委高虹安（中）、賴香伶（左）昨批評政院網路文宣有違行政中立，且「大內宣」相關標案都由特定廠商輪流承包。(記者曾原信／攝影)

行政院日前爆出做哏圖供網軍、側翼等攻擊在野黨，引發輿論關注。民眾黨立法院黨團昨天質疑，行政院的重大溝通宣導與勞務人力採購標案，近四年編列高達1.03億元台幣，根本用公款從事「大內宣」，且相關標案都由特定廠商輪流承包，當中是否有弊端？由於整個過程明顯有瑕疵，未來將提案刪減相關預算 。

民眾黨團總召賴香伶、幹事長高虹安昨天舉行記者會。高虹安表示，依據行政院回覆的資料可得知，政院聘了九個小編做哏圖，卻沒依照預算法62-1條加註廣告字樣，刻意迴避相關責任。

民眾黨團總召賴香伶表示，這些「大內宣」的標案，都是提供給特定媒體、平台。她質疑，這些招標是否都是限制性招標？否則為何會歷年得標的平台都差不多。

賴香伶分析，根據政院回覆資料顯示，近四年得標行政院重大溝通宣導的公司，以三立、民視為大宗，全通路則包含TVBS、東森、聯合報、蘋果日報、雜誌、戶外影音或社群 網路等。

賴香伶特別點名連續多年標得勞務採購的優利資源整合公司表示，不只是「大內宣」標案獨厚特定的幾家廠商，行政院甚至連負責派遣執行「大內宣」工作的人力公司也都是同一家。賴香伶質疑該公司到底是有什麼強力的專業性，可以連年得到相關標案的人力承攬？

對於行政院長蘇貞昌對哏圖答詢表示「確實該檢討」，國民黨 立委仍輪番砲轟，蘇道歉是不是口惠實不至，還要看後續有沒有相關調整作為，否則也只是虛晃一招。