牛肉麵翻版！被蘇貞昌說成挺萊豬 廠商聲明狠打臉

行政院長蘇貞昌（左3）、農委會主委陳吉仲（左2）、屏東縣長潘孟安（右3）等人11月19日到訪信功實業公司。(中央社資料照片)

為了捍衛萊豬政策，行政院長蘇貞昌昨天在立院答覆國民黨 立委蔣萬安質詢時說，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」沒想到晚間信功就發出聲明打臉，強調蘇貞昌到訪時，全程無討論或提及萊豬議題，沒有蘇所說支持萊豬之事，身兼國民黨中常委的信功董事長楊博仁，當時人也不在台灣 。

信功發出聲明表示，蘇貞昌在11月19日至信功參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程並無討論或提及萊豬議題，所以沒有蘇貞昌在立院所稱「支持萊豬」之事。信功也強調，當時楊博仁不在台灣，並沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題。

國民黨文傳會副主委黃子哲也公布蘇當天拜會影片，證明楊博仁根本不在現場，他的兒子、信功總經理楊旻叡，致詞時也說明父親人在國外，更從頭到尾未提萊豬。黃諷：「蘇貞昌是隔空感應到，還是晚上睡覺夢到楊博仁的支持？」

黃子哲酸蘇貞昌，既然神明都敢騙，那在立法院公然說謊，甚至製造假訊息，也算是真情流露，「白賊昌」絕非浪得虛名。但謊話和蘇的參選一樣，一攻就破，根本不實在，也教壞丁怡銘這個「年輕人」。

徐巧芯：騙人馬上現世報

信功實業公司董事長楊博仁接受台北中國時報訪問時打臉蘇貞昌。楊博仁強調，信功不可能贊同，更不支持且反對萊豬政策，「蘇貞昌黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇故意誤導，拖我下水，很不應該。」

對此，台北市議員徐巧芯在臉書開酸，呼籲蘇院長大話不要說太多，「民調 顯示蘇貞昌院長是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因吧！騙神有沒有報應她不知道，但騙人馬上現世報。」