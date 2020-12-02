我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

牛肉麵翻版！被蘇貞昌說成挺萊豬 廠商聲明狠打臉

台灣新聞組／綜合2日電
行政院長蘇貞昌（左3）、農委會主委陳吉仲（左2）、屏東縣長潘孟安（右3）等人11月19日到訪信功實業公司。(中央社資料照片)
行政院長蘇貞昌（左3）、農委會主委陳吉仲（左2）、屏東縣長潘孟安（右3）等人11月19日到訪信功實業公司。(中央社資料照片)

為了捍衛萊豬政策，行政院長蘇貞昌昨天在立院答覆國民黨立委蔣萬安質詢時說，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委捏，他很支持欸。」沒想到晚間信功就發出聲明打臉，強調蘇貞昌到訪時，全程無討論或提及萊豬議題，沒有蘇所說支持萊豬之事，身兼國民黨中常委的信功董事長楊博仁，當時人也不在台灣

信功發出聲明表示，蘇貞昌在11月19日至信功參與台灣豬肉加工品外銷封櫃儀式，全程並無討論或提及萊豬議題，所以沒有蘇貞昌在立院所稱「支持萊豬」之事。信功也強調，當時楊博仁不在台灣，並沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題。

國民黨文傳會副主委黃子哲也公布蘇當天拜會影片，證明楊博仁根本不在現場，他的兒子、信功總經理楊旻叡，致詞時也說明父親人在國外，更從頭到尾未提萊豬。黃諷：「蘇貞昌是隔空感應到，還是晚上睡覺夢到楊博仁的支持？」

黃子哲酸蘇貞昌，既然神明都敢騙，那在立法院公然說謊，甚至製造假訊息，也算是真情流露，「白賊昌」絕非浪得虛名。但謊話和蘇的參選一樣，一攻就破，根本不實在，也教壞丁怡銘這個「年輕人」。

徐巧芯：騙人馬上現世報

信功實業公司董事長楊博仁接受台北中國時報訪問時打臉蘇貞昌。楊博仁強調，信功不可能贊同，更不支持且反對萊豬政策，「蘇貞昌黑白講，我支持的是台灣豬肉外銷，蘇故意誤導，拖我下水，很不應該。」

對此，台北市議員徐巧芯在臉書開酸，呼籲蘇院長大話不要說太多，「民調顯示蘇貞昌院長是目前台灣政治人物最被討厭的，應該就是這個原因吧！騙神有沒有報應她不知道，但騙人馬上現世報。」

信功發出聲明表示，沒有蘇貞昌在立院所稱「支持萊豬」之事。(取材自信功公司臉書)
信功發出聲明表示，沒有蘇貞昌在立院所稱「支持萊豬」之事。(取材自信功公司臉書)

台灣 國民黨 民調

上一則

曾在宜蘭極樂趴 羅志祥在2.7億豪宅違建空中泳池

延伸閱讀

新聞評論／激情後…蘇貞昌仍未漂白昨非今是

新聞評論／激情後…蘇貞昌仍未漂白昨非今是
血腥抗議…蘇貞昌推擠中上台報告5分鐘 藍委豬內臟攻擊

血腥抗議…蘇貞昌推擠中上台報告5分鐘 藍委豬內臟攻擊
蘇貞昌定調：萊豬先查廠再進口 藍喊話嚴格監督

蘇貞昌定調：萊豬先查廠再進口 藍喊話嚴格監督
美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

美萊豬叩關 蘇貞昌定調：先查廠再進口台灣

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元