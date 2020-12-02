重磅快評╱蘇貞昌的「惡、假、害」豈會小於前發言人？

立委蔣萬安昨天質詢追問行政院長蘇貞昌「萊豬怎標示？」，還飆蘇貞昌「不要再反質詢啦」。(圖／取材自國會頻道)

●行政院長蘇貞昌為了萊豬議題再度舌戰國民黨 立委蔣萬安，沒想到，蘇在傲慢之下夾藏欺騙，誆稱屏東信功豬肉支持萊豬進口，連時間都搞錯，結果被業者深夜PO文澄清，整個事件有如行政院前發言人丁怡銘牛肉麵風波的升級版，若論假訊息的「惡、假、害」，蘇貞昌的情節又豈會小於丁怡銘？

立法院昨天施政總質詢，朝野激烈交鋒，立委蔣萬安砲轟進口豬只標產地不標萊劑是打假球，要求蘇貞昌說明為何不標萊劑，更多次要蘇不要反質詢，蔣提到他兩周前到屏東了解豬農狀況，地方非常不滿意，蘇貞昌當場反問蔣「你看哪一家？」蔣停頓約兩秒後才稱「他們叫我不能說？怕被查水表。」蘇貞昌又反嗆「委員你就是不懂，屏東豬農我非常熟，屏東豬農都支持我們」，還說他上禮拜到屏東的信功豬肉，「他還是國民黨中常委，他很支持欸。」

在議場上，蘇貞昌的反質詢功力堪稱一流，但句句充滿傲慢，昨天他的機智表現及口才便給，看似佔上風，還得到綠委們的讚賞，但事實勝於雄辯，蔣萬安辦公室在質詢後發布影片，證明他確曾赴屏東養豬場瞭場情況；到了晚間，信功發表「堅決不使用進口美國萊豬做為公司內外銷的產品」的聲明，還說當天從頭到尾都未提萊豬，直接打臉蘇貞昌，連到訪時間都說錯。

蘇揆公然在國會說謊，行政院發現事態嚴重，秘書長李孟諺昨晚為蘇貞昌澄清，指蘇在立院答詢是表達屏東多數豬農支持政府政策，指的是政府除了在防範非洲豬瘟、口蹄疫拔針，輔導台灣 豬肉出口的成效獲得廣大豬農支持，並非指涉特定豬農支持開放美豬進口；李的說法，實為蘇揆的發言可能涉及「惡假害」進行消毒。

蘇貞昌一時快意的答詢秀，沒想到如此經不起檢驗，讓人想到他的愛將丁怡銘才因發布假訊息而被警方約談，日前還惹出特權風波，蘇昨天為丁辯護說這不算特權，還稱他尊重檢警專業，但蘇未察覺，他前一秒才剛複製丁怡銘牛肉麵風波，只不過皇家傳承牛肉麵換成信功，美牛換成美豬，而且時間搞錯了，兩個星期變成一星期。

台南市議員王家貞與李中岑7月間舉辦記者會，質疑有假的三倍券被銀行沒收，因兩人是7月20日開記者會，但銀行是7月23日才兌換三倍券，被蘇貞昌質疑是造謠，要求法辦，後來法院裁定不罰，蘇還要求警方抗告；如今蘇貞昌把支持萊豬硬栽在信功的頭上，時間還搞錯一個星期，能不道歉嗎？還是要再拗下去？

丁怡銘事件後，蔡英文 總統曾在亞洲自由民主聯盟開幕以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題進行英文演講，分享以「台灣模式」對抗假訊息的經驗；對假訊息和詐騙頻傳，刑警局長黃明昭也在立院表示「偵辦是最好的遏止」，愛將出包後，蘇貞昌接著帶頭錯誤示範，蔡英文還能拿「打假」來做大內（外）宣 嗎？(摘錄自聯合新聞網「重磅快評」)