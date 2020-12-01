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黑白集／青年軍果有不同 藍敢言 綠護航

黑白集
民進黨副祕書長林飛帆（圖左），右為高雄市長陳其邁。（本報資料照片）
民進黨副祕書長林飛帆（圖左），右為高雄市長陳其邁。（本報資料照片）

為抗議萊豬進口，藍軍立委在議場向蘇貞昌丟豬內臟；國民黨青年團長在臉書批評，這不是理性問政。綠營便見縫插針，藉此反批國民黨做法「自己人都不認同」，想要抹殺這波衝突的正當性。

要論不理性，民進黨近年各種違背民主、違背承諾的一意孤行，才更令人髮指。藍軍青年團長批評黨團，至少證明這批人不是「橡皮圖章」或「網軍側翼」，不會亦步亦趨聽指令行事。他們有自己的想法，而且敢說出來。

號稱「進步青年」的綠營青年軍又如何？最具代表性的是民進黨副秘書長林飛帆，八年前他痛批萊牛進口是黑箱、漠視人民安全，八年後面對規模更大、更黑箱的萊豬開放，他只會拿馬英九當擋箭牌，並一路護航蔡政府。其他當上民代或發言人的綠青年軍們，也只會一味護航，完全不記得自己的追求。

萊豬事件不是個案，從公投到土地正義、環保、勞權等議題，民進黨的「進步青年」同樣展現了「昨非今是」的護航功力，把自己的初衷拋在腦後。在立院第一線衝鋒陷陣毆打藍委的陳柏惟，則以扮演附庸而沾沾自喜；這樣的跳梁小丑，能辨別是非嗎？

青年被認為是「社會的良心」，想法雖未必成熟，卻是心志純粹的一群。但綠營青年軍的社會化及政治化取向，讓人為他們擔心。

民進黨 國民黨 馬英九

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