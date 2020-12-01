NCC：總統府沒指示52台給誰 可能先空頻
國家通訊傳播委員會（NCC）決議中天新聞台不予續照，台北高等行政法院昨天開庭審理中天聲請假處分案。NCC主委陳耀祥表示，假處分案的結果在執照屆滿前（12月11日）出來的可能性滿高的，但審議程序會照NCC的時程走，至於是要允許某個頻道先遞補，或是考量來不及就先空著，需要考慮再做決定，「若以目前的進度來看， （第52台）是有可能空頻」。
立法院財政委員會昨天召開聯席會議討論前瞻計畫第三期特別預算案，國民黨立委賴士葆、曾銘宗和費鴻泰針對NCC決議中天不予續照連番質詢。被問到有無總統府相關人士指示要給特定業者，陳耀祥駁斥表示，他沒有這個訊息。
陳耀祥說，系統業者中嘉在NCC決議後隔天有來拜會，因為中嘉是中天的頻道代理商，12月11日執照到期之後，恐衍生頻道上下架的契約糾紛、消費者、地方政府的問題，年底還有費率審議的問題，中嘉希望NCC給予協助。
假處分結果多久會出來？陳耀祥說，如果程序很快的話，通常一個星期內會有結果。賴士葆追問，是否在假處分結果出來前讓第52台空頻？陳耀祥表示，系統業者陸續報進來排頻規畫，有的送寰宇、CNN，甚至單純下架都有可能，如果時間上來不及就會變成空頻，「若以目前進度來看，是有可能空頻」。
陳耀祥會後表示，假處分的內容與何時出來，NCC無法得知，但應該不會拖太晚；如果第52台空頻，也只是過渡期間的做法，從消費者權益來講，NCC也不能拖太久不去處理。
陳耀祥說，目前系統業者提出的規畫案還在統計，審議程序會照NCC的時程走，開會時間要和委員討論，是否會在12月11日前開會，要看委員；究竟是允許某個頻道先上去，或因為來不及乾脆先空著，需要考慮後再做決定。
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