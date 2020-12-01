NCC：總統府沒指示52台給誰 可能先空頻

國家通訊傳播委員會（NCC）上月決議中天新聞台不予續照。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）決議中天新聞台不予續照，台北高等行政法院昨天開庭審理中天聲請假處分案。NCC主委陳耀祥表示，假處分案的結果在執照屆滿前（12月11日）出來的可能性滿高的，但審議程序會照NCC的時程走，至於是要允許某個頻道先遞補，或是考量來不及就先空著，需要考慮再做決定，「若以目前的進度來看， （第52台）是有可能空頻」。

立法院財政委員會昨天召開聯席會議討論前瞻計畫第三期特別預算 案，國民黨 立委賴士葆、曾銘宗和費鴻泰針對NCC決議中天不予續照連番質詢。被問到有無總統府相關人士指示要給特定業者，陳耀祥駁斥表示，他沒有這個訊息。

陳耀祥說，系統業者中嘉在NCC決議後隔天有來拜會，因為中嘉是中天的頻道代理商，12月11日執照到期之後，恐衍生頻道上下架的契約糾紛、消費者、地方政府的問題，年底還有費率審議的問題，中嘉希望NCC給予協助。

假處分結果多久會出來？陳耀祥說，如果程序很快的話，通常一個星期內會有結果。賴士葆追問，是否在假處分結果出來前讓第52台空頻？陳耀祥表示，系統業者陸續報進來排頻規畫，有的送寰宇、CNN，甚至單純下架都有可能，如果時間上來不及就會變成空頻，「若以目前進度來看，是有可能空頻」。

陳耀祥會後表示，假處分的內容與何時出來，NCC無法得知，但應該不會拖太晚；如果第52台空頻，也只是過渡期間的做法，從消費者權益來講，NCC也不能拖太久不去處理。

陳耀祥說，目前系統業者提出的規畫案還在統計，審議程序會照NCC的時程走，開會時間要和委員討論，是否會在12月11日前開會，要看委員；究竟是允許某個頻道先上去，或因為來不及乾脆先空著，需要考慮後再做決定。