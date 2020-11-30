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侯友宜談萊豬 要中央標示清楚供民眾選擇

記者張睿廷／新北30日電
侯友宜（右）接受朱學恆（左）專訪，呼籲中央要做好源頭管理，否則地方會很辛苦。(取材自POP Radio聯播網官方頻道)
侯友宜（右）接受朱學恆（左）專訪，呼籲中央要做好源頭管理，否則地方會很辛苦。(取材自POP Radio聯播網官方頻道)

新北市長侯友宜今日中午至朱學恆的廣播節目上暢談市政相關議題，再次強調萊豬控管的重要性。侯友宜表示，地方政府只能抓中、下游違規廠商，但此舉治標不治本，且會讓第一線人員相當辛苦，還是希望中央在一開始就做好源頭管理，標示好哪些豬肉含有萊克多巴胺，讓民眾自己選擇要不要吃萊豬。

侯友宜在節目上說，如果政府要進口萊豬，那就給我寫清楚，人們才能一目了然，知道哪些豬肉是國產豬，哪些是有含萊克多巴胺的美豬。

侯友宜表示，中央不做，那地方政府只能自己努力，但新北衛生局稽查人員只有37人，很難靠這些人力管控好，所以市府會成立「聯合稽查小組」，將層級提高到副市長來管理，會請社會局、教育局、經發局等局處一起合作，降低民眾誤食萊豬的機率。

侯友宜指出，經發局已經與18家業者談好，不會進口萊豬，各大校園、醫院、護理機構也都已完成換約，要求廠商使用國產豬，新北市會盡全力萊控管，保障市民的健康。

侯友宜還談到，今年耶誕城吸引許多民眾前來遊玩，還有人特地從屏東北上，成功刺激觀光發展，但也要呼籲大家要遵守防疫規定，避免發生群聚感染。

侯友宜 教育局 觀光

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