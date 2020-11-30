新聞眼／「後市長時期」 鄭文燦、林右昌的焦慮

基隆市長林右昌（左二）29日邀柯團隊前副市長、現任監委陳景峻（右）等人看電影，遭解讀是布局2022北市長選戰，但林右昌表示，「大家想太多。」（記者胡瑞玲／攝影）

基隆市長林右昌與桃園市長鄭文燦最近勤走基層，但活動空間都在自己轄區之外，格外引人注目。林右昌與鄭文燦動作頻頻，顯示即將連任屆滿的「後市長時期」焦慮與企圖心：兩人都即將走向第二任期尾端，政治前途依然充滿未知，「趴趴走」除了維持熱度，也測試自己的人氣能否走出同溫層。

林右昌與鄭文燦最近經常被問到下一步，回答都很制式，諸如「當好市長」、「不用想太多」或「別急著幫我找工作」。但政治也是表演藝術，林右昌身為基隆市長，卻在台北市包場看電影 ；鄭文燦身為桃園市長卻連跑澎湖、雲林、金門及各地同鄉會。兩位高人氣的地方首長，不可能不知道一舉一動會被捕風捉影。

林右昌和鄭文燦相似的特質，包括：兩人都在2014年九合一選舉建功，翻轉長期「藍大於綠」的縣市，推倒「國民黨 高牆」；兩人也都是派系中人，林被歸「正國會」，鄭則是「新潮流」當紅炸子雞，卻在黨內擁有好人緣，手腕相當柔軟。

正國會希望力推林右昌戰台北市長，已經不是新聞，雖然過程中曾被奚落「天龍人不選基隆人」，但林沒被這些雜音影響，繼續鴨子划水。

鄭文燦的情況比較複雜。已經身為直轄市長，原本被視為第二屆任期過半之後可接行政院長，再直攻2024年總統。但行政院長蘇貞昌穩坐閣揆大位，即使近期美豬牛爭議不斷，蔡總統還親自強調沒有內閣改組計畫，等於為蘇背書；鄭若要入閣，恐怕只能等到2022年市長卸任，但屆時馬上面臨是否參加總統初選的進退考量。

因此，最近很多人積極給鄭文燦建議：若在2022年挑戰台北市，可墊高政治能量，或許比在桃園「做好做滿」更有話題。但民進黨內想挑戰台北市長的人不少，除了林右昌及頻被點名的衛福部長陳時中 ，還有高嘉瑜及何志偉等立委蠢蠢欲動，恐怕還有一番混戰。