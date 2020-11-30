黑白集／拿故宮開刀 民進黨一魚三吃

圖為故宮國寶翠玉白菜。（本報資料照片）

民進黨 長期視故宮為眼中釘，欲除之而後快，但有時卻也覺得它是個好用的「寶物」。最近故宮傳出要被行政院「降級」，表面上是打「反中」牌，轉移民眾反美豬的焦點；但民進黨隨即加碼，要求故宮更名為「華夏博物館 」。說穿了，蔡政府其實是要騰出一個二級單位，方便自己部署新機構和新人馬。

這就是民進黨的「一魚三吃」法：一是聲東擊西，先誘使民眾轉移視線；二是障眼法，利用故宮「降級」，順便改名去中國化；三是偷天換日，當全民看著故宮以「正名」為由被「矮化」，蔡政府則在行政院擴充地盤，把自己想要的機構和人馬長期地安插進來。

「政府組織改造」的目的，原在強化效能和服務，並減少人員及疊床架屋。但到了蔡政府手裡，改造卻變得荒腔走板，成為國家服務民進黨的工具。例如，蔡政府處心積慮強奪了民間水利會，納入「農田水利署」；但台灣 發生嚴重水荒卻沒人顧，從北到南都在強迫農民停灌休耕。

再如，科技部成立才六年，現在卻要被迫改回「國科會」。原因是，民進黨要另成立「數位發展部」，囿於「行政院組織法」的部會數量限制，科技部只好降級讓位。

輿論一直呼籲政府要「做實事」，但民進黨更耽溺於「正名」和「改造」遊戲，把正事放一邊。