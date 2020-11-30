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才說沒特權秒被打臉！丁怡銘進出警局免換證畫面曝光

記者李隆揆／台北30日電
中正一分局分局長陳明志。(記者李隆揆／翻攝)
中正一分局分局長陳明志。(記者李隆揆／翻攝)

行政院前發言人丁怡銘「牛肉麵風波」延燒，他昨天赴中正一分局做筆錄，過程引發外界質疑丁有特殊待遇，警方今天出面澄清說明，出示丁駕車進入分局停車場的監視器畫面，強調一切絕無特權、依法處理，丁進出警局不用換證的「特權」卻直接打臉。

中正一分局警方昨天下午罕見在地下停車場出入口設置紅龍柱，期間一輛汽車駛出，車一離開紅龍柱就被收起來，現場有媒體記者因此誤認該車就是丁怡銘座車，未料事後才發現該車輛上面載的是中正一分局長陳明志。

媒體事後質疑，丁怡銘下午6時離開，陳明志5時離開，警方7時才證實相關人與事，簡直是為丁刻意安排的「調虎離山」。對此，警政署長陳家欽今天上午表示，若外界有質疑，台北市警局、中正一分局應出面澄清說明；中正一分局長陳明志也親上火線，向媒體強調一切絕無特權、依法處理。

面對媒體質疑為何丁怡銘可以駕私車進入地下室停車，陳明志回應，丁涉及食安法、社會秩序維護法等，既是社會矚目案件，也有時效問題，「難道還要再延嗎？」此回覆遭嚴重質疑是在「答非所問」，也被質疑「民眾以後洽公都可以停分局地下室囉？」。

同一時間，中正一分局警方出示丁怡銘昨天駕車出入分局地下停車場的相關監視器畫面，原本是想澄清警方未用公務車載送丁，卻意外被發現丁怡銘駕駛私車進出分局，僅量體溫而未換證就能通過，直接做實了丁怡銘享有特權的說法，打臉陳明志「絕無特權」一說。

對此，中正一分局警方回應，分局地下1樓設有2個洽公車位，民眾經申請可暫停；丁怡銘則是因身為傳喚應訊之人，出示傳喚通知書後即可停放車輛，到偵查隊後仍會驗明身分。話雖如此，但據了解，昨天對丁放行的門崗警員，已因為只憑見到一紙通知書就放人進出而被檢討。

中正一分局警方出示丁怡銘29日駕車出入分局地下停車場的相關監視器畫面。(記者李隆...
中正一分局警方出示丁怡銘29日駕車出入分局地下停車場的相關監視器畫面。(記者李隆揆／翻攝)

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