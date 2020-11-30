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丁怡銘涉散布假訊息 筆錄爆享特權 傳分局長掩護離開

台灣新聞組╱台北30日電
行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵風暴」被檢舉散播假訊息，29日前往中正一警分局製作筆錄。(圖：行政院提供)
行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵風暴」被檢舉散播假訊息，29日前往中正一警分局製作筆錄。(圖：行政院提供)

行政院前發言人丁怡銘因聲稱牛肉麵節冠軍使用萊牛，遭台北市議員按鈴控告違反食安法及散布假訊息；丁怡銘昨天下午至北市中正一警分局製作筆錄，刑事局特別派官警到場主導訊問，甚至警訊後，警方刻意在車道口架設紅龍柱「掩護」丁離開。丁獲警方種種「特殊」待遇，引發外界批評。

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影音來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，警方寄發通知書要丁今天到案說明，丁主動提前一天，昨天下午2時左右搭黑色私家車直接進入分局地下室，應訊至傍晚6時許離去。丁怡銘身分敏感，警方以偵查不公開為由未透露丁怡銘供詞，據悉和丁在記者會澄清內容差不多，強調是政策宣導，沒有散播假訊息惡意。

丁怡銘日前在行政院舉行記者會，指台北牛肉麵節冠軍「皇家傳承」用含有萊克多巴胺的美牛，遭店家提出證明打臉；丁怡銘一再道歉，仍止不住社會批評，最後請辭下台。

事後民眾分別向內政部、台北市警察局檢舉丁散布假訊息，內政部將檢舉信轉刑事局，刑事局以丁怡銘已及時澄清，與假訊息「惡假害」本質不同，未分案偵辦。台北市警察局則認為警方依法必須受理報案，第一時間指示中正一警分局受理。

台北市議員16日到台北地檢署按鈴控告丁怡銘違反食安法中的散播食品安全謠言或不實訊息，檢方指示由中正一警分局調查；食安法為刑罰，社維法是行政罰，一事不二罰，警方昨天先以違反食安法名義偵詢丁怡銘，彙整資料後函送北檢偵辦。

台北中國時報報導，刑事局人員昨主導訊問丁，分局員警則是「打字員」。刑事局播放當天記者會畫面請丁說明。丁經警方偵訊2小時30分後獲請回，但警方刻意在分局車道口架設紅龍柱，因車道出入口與騎樓相連，往來路人被迫走到大馬路上，人車爭道、險象環生，不久即有黑頭車快速駛離。在場媒體、民眾質疑丁只是一介平民，警方卻給予丁「特權」讓他開車離去，雖警方澄清是分局長開車，丁不在車上，但媒體發現，丁早已利用媒體圍堵車道採訪機會，趁機從分局其他出入口離開。

警察 內政部 皇家

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