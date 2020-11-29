陳時中稱市場會自主標示萊劑 消基會批政府偷懶

衛福部長陳時中28日說，因應民眾需求，他相信台灣市場最後將走向自主標示。圖為超市豬肉陳列販售。（記者林伯東／攝影）

美國 超市有標示萊劑豬肉，台灣 能否比照辦理？衛福部長陳時中 昨天說，美國的萊劑標示是自主標示，不是法律規定，因應民眾的需求，相信台灣市場最後也將走向自主標示；至於在野黨要求標示萊豬，陳時中反問，如果能標示萊劑，「當年開放美牛就可以標示萊牛，那時為何不標？」

藍黨團：業者誤標 民眾倒楣

國民黨團書記長林奕華表示，當初馬政府僅開放30月齡以下含萊劑美牛，與民進黨全面開放萊豬、萊牛進口規模大不相同，陳時中的質疑不符比例，只是想拖「馬維拉」上場救援。前總統馬英九也說，那時對美牛開放是月齡30個月以下的小牛，也不包括內臟，但蔡政府開放的美豬卻完全不考慮，美牛、美豬是不一樣的。

行政院長蘇貞昌日前拍板「進口豬肉全方位管理五大措施」，卻未納入標示萊劑。國民黨團副書記長鄭麗文說，若要開放萊豬，就要強制標示是否含萊劑，沒有含糊空間，陳的說法太不負責任；若業者隨便標或誤標，還是消費者倒楣。民眾黨團總召賴香伶說，陳時中說法讓人無法接受，若市場能自主標示，根本不會有現在的爭議。

陳時中：標示萊劑 恐有歧視

陳時中說，他要特別澄清為何不直接標示萊劑，主因是只單純標萊劑，在國際貿易會違反「不歧視」原則，因此只規定標示產地，且實際上標示產地的管制範圍更大，若某些國家允許使用萊劑，民眾就會因產地標示而注意到，不用太擔心。

陳時中也說，民眾需要諒解，如果能標示萊劑，當年就可標示萊牛，為何不標？任何政黨執政都會遇到國際關係問題，在國際關係、交易準則處理上，要能讓民眾安心。

對於美國超市標示萊劑豬肉，陳時中表示，美國作法是自主標示，並非法律強制規定。萊劑標示屬於「安心的選擇」，也是商業行為，不宜用法律或命令限制；他同意美國採取自主標示的做法，也相信台灣未來會走向這條路。

他說，台灣已訂安全殘留容許量，超量就須退運銷毀，這是法律在衛生安全上的要求，「必須要執行」。2012年開放美牛時，為何沒有要求標示瘦肉精，相信朝野都明白有些障礙存在，建議體諒共同解決問題，讓民眾安心。

消基會：背離民意 非常失望

不過，消基會董事長黃怡騰說，台灣並未規定不准強制標示萊劑，政府嚴重背離民意，消基會對政府偷懶及罔顧民意，非常失望；近期將拜訪各大肉品進口商，拜託自主標示，讓民眾有知的權利。