柯文哲邀馬英九同台互動熱絡 被解讀有所圖

前總統馬英九（右）、台北市長柯文哲（左），28日出席興隆公園更新及生態復育成果活動。（記者季相儒／攝影）

前總統馬英九 受北市府之邀，昨天再與台北市長柯文哲同台，出席興隆公園更新成果發表。東道主柯文哲禮讓馬英九先致詞，兩人互動熱絡被解讀是要搶藍營票，柯文哲在活動後則說，對大家都很有禮貌，連民進黨 也不例外。

北市府2017年起陸續進行都市公園生態化，更新設置透水性鋪面、雨撲滿及生態設施，讓公園兼具生態、保水等功能。馬英九住在興隆公園附近，昨也特別感謝市府和議員，讓老公園有新氣象。

昨天活動，原本安排柯文哲先登台，但柯禮讓馬英九，馬說，市長太客氣，應該先講，強迫他上來講話，造成「強龍壓地頭蛇」，還開玩笑說，這一點有待改進。

馬英九說，很高興來參加，對他個人來說，具多重身分，一方面是前市長，二方面是前總統，更重要的是36年的老居民，他曾經贈送過100株樹苗，也曾在新年期間來這裡當過清潔志工，「貢獻卓著」。柯文哲致詞時也說，馬總統是這裡的居民，「住36年喔，不簡單」。

活動開始前，柯文哲見到馬英九，先打招呼致歉說來晚了，接著握手，會後還親自送客。議員王欣儀轉述，馬英九說柯文哲對他友善很多，剛上任時對他不假辭色，現在都會握手，還讓他先致詞。

柯文哲和馬英九從拒絕握手，到北市設市百年活動破冰，昨天同台互動還算不錯，被解讀是要搶藍營票。北市副發言人戴于文說，設市百年活動時，柯文哲和歷任市長互動較多，這次興隆公園更新成果展，因馬前總統住在附近，才請他參加，沒有政治考量。

媒體問柯文哲，現在對馬前總統特別友善？柯說，現在對每一個都很友善；媒體追問，包括民進黨嗎？柯說，對啊，民進黨有很多好朋友，只是大家現在見他都要戴鴨舌帽和口罩。

對於馬柯合體，國民黨 議員李柏毅表示，如果是為了2022年的市長和議員選舉，建議柯文哲還是把自己的路走出來比較好；議員鍾沛君也說，政治能量上，還是兄弟爬山各自努力。民進黨議員簡舒培則說，藍若想和柯文哲結合，不如想想現在綠和柯的關係。