我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝家華終身未婚住拖車 好友伊凡卡、貝佐斯哀悼

1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

柯文哲邀馬英九同台互動熱絡 被解讀有所圖

記者楊正海／台北29日電
前總統馬英九（右）、台北市長柯文哲（左），28日出席興隆公園更新及生態復育成果活動。（記者季相儒／攝影）
前總統馬英九（右）、台北市長柯文哲（左），28日出席興隆公園更新及生態復育成果活動。（記者季相儒／攝影）

前總統馬英九受北市府之邀，昨天再與台北市長柯文哲同台，出席興隆公園更新成果發表。東道主柯文哲禮讓馬英九先致詞，兩人互動熱絡被解讀是要搶藍營票，柯文哲在活動後則說，對大家都很有禮貌，連民進黨也不例外。

北市府2017年起陸續進行都市公園生態化，更新設置透水性鋪面、雨撲滿及生態設施，讓公園兼具生態、保水等功能。馬英九住在興隆公園附近，昨也特別感謝市府和議員，讓老公園有新氣象。

昨天活動，原本安排柯文哲先登台，但柯禮讓馬英九，馬說，市長太客氣，應該先講，強迫他上來講話，造成「強龍壓地頭蛇」，還開玩笑說，這一點有待改進。

馬英九說，很高興來參加，對他個人來說，具多重身分，一方面是前市長，二方面是前總統，更重要的是36年的老居民，他曾經贈送過100株樹苗，也曾在新年期間來這裡當過清潔志工，「貢獻卓著」。柯文哲致詞時也說，馬總統是這裡的居民，「住36年喔，不簡單」。

活動開始前，柯文哲見到馬英九，先打招呼致歉說來晚了，接著握手，會後還親自送客。議員王欣儀轉述，馬英九說柯文哲對他友善很多，剛上任時對他不假辭色，現在都會握手，還讓他先致詞。

柯文哲和馬英九從拒絕握手，到北市設市百年活動破冰，昨天同台互動還算不錯，被解讀是要搶藍營票。北市副發言人戴于文說，設市百年活動時，柯文哲和歷任市長互動較多，這次興隆公園更新成果展，因馬前總統住在附近，才請他參加，沒有政治考量。

媒體問柯文哲，現在對馬前總統特別友善？柯說，現在對每一個都很友善；媒體追問，包括民進黨嗎？柯說，對啊，民進黨有很多好朋友，只是大家現在見他都要戴鴨舌帽和口罩。

對於馬柯合體，國民黨議員李柏毅表示，如果是為了2022年的市長和議員選舉，建議柯文哲還是把自己的路走出來比較好；議員鍾沛君也說，政治能量上，還是兄弟爬山各自努力。民進黨議員簡舒培則說，藍若想和柯文哲結合，不如想想現在綠和柯的關係。

興隆公園更新後的樣貌。（記者季相儒／攝影）
興隆公園更新後的樣貌。（記者季相儒／攝影）

馬英九 民進黨 國民黨

上一則

中研院研究員：台日友好 歸功蔣介石以德報怨

下一則

台駐美處23人居家隔離 30日前完成普篩

延伸閱讀

保釣50年 馬英九批蔡主權大讓步

保釣50年 馬英九批蔡主權大讓步
拒中天換照 馬英九批極權國家醜事 韓國瑜諷7矮人毀民主

拒中天換照 馬英九批極權國家醜事 韓國瑜諷7矮人毀民主
瞎扯冠軍牛肉麵用萊牛 行政院道歉 柯文哲：再耍陰就翻臉

瞎扯冠軍牛肉麵用萊牛 行政院道歉 柯文哲：再耍陰就翻臉
中央繼續耍陰要怎麼翻臉？柯文哲：繼續被打

中央繼續耍陰要怎麼翻臉？柯文哲：繼續被打

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲

Zappos華裔創辦人謝家華 火災重傷過世 享年46歲
賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現
「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

「網路鞋王」謝家華火災離世 終身未婚住拖車 好友伊凡卡貝佐斯哀悼

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天

發文質疑鍾南山 中國女演員被禁言15天
洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？