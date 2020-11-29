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新聞眼／萊豬自主標示 陳時中甩鍋業者

記者 蔡晉宇、陳雨鑫、林政忠
萊豬明年叩關後，超市販售豬肉該如何標示？衛福部長陳時中28日說，因應民眾的需求，相信台灣市場最後將走向自主標示。(記者林伯東／攝影)
萊豬明年叩關後，超市販售豬肉該如何標示？衛福部長陳時中28日說，因應民眾的需求，相信台灣市場最後將走向自主標示。(記者林伯東／攝影)

行政院長蘇貞昌日前拍板「進口豬肉全方位管理五大措施」，信誓旦旦將做好萊豬把關，但對於人民最卑微的請求「標示萊劑」，蔡政府至今仍不為所動。衛福部長陳時中28日稱，「相信台灣未來會自主標示」；政府引美豬入關，卻把責任甩鍋給市場業者，自主標示宛如「佛系把關」，一語戳破蘇內閣會嚴格把關的假象。

衛福部2016年公告「包裝食品、食品添加物及散裝食品含基因改造食品原料標示應遵行事項」，訂出基改食品標示原則。農委會前主委陳保基說，萊劑標示可比照基改食品，標示「不含萊克多巴胺」，並非完全不能標示萊劑；但他擔心，台灣將萊劑列為禁藥，卻開放含禁藥肉品，未來其他國家也可能無視我禁用規定，要求比照辦理。

陳時中說，萊劑標示屬於「安心的選擇」，也是商業行為，不宜用法律或命令限制。事實上，現在坊間餐廳可見的自主標示，大多是強調「本店採用非美牛、非基改食品」等「負面表列」，未來業者一定是自主標示「不含萊劑」，否則被標註為「萊店」，勢必成為消費者眼中「不安心的選擇」。消基會近期將拜訪各大肉品進口商，拜託自主標示，讓民眾有知的權利。

不過，政府將標示的責任下放民間，可能形成另一場災難。台北醫學大學營養學院長趙振瑞質疑，業者自主標示，恐無統一的標準，也許業者會認為低於政府規定的殘留容許量，即可標示「不含萊克多巴胺」，這將是未來可能出現的問題，反而影響我標示的公信力。

眼看再過一個月萊豬就要叩關，相關配套仍如此消極，蔡政府面對萊豬的政策轉變猶如擠牙膏，眼看民怨節節高升，才一點一點加強管制措施。立院日前上演全武行，蔡政府強勢清空國民黨立委，展現不惜一切都要開放萊豬的決心，但萊劑不標示、查廠不全面、行政命令不審查，盡是展現政治凌駕民生的思維。

福部長陳時中（左一）28日與桃園市長鄭文燦（右二）訪視夜市攤商標示食材情形。(記...
福部長陳時中（左一）28日與桃園市長鄭文燦（右二）訪視夜市攤商標示食材情形。(記者張裕珍／攝影)

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