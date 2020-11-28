擋萊豬…藍內臟齊飛攻擊 江啟臣：不杯葛是縱容獨裁

行政院長蘇貞昌（右二）27日赴立法院做施政報告，國民黨立委不滿民進黨團護航，祭出「豬內臟」攻擊，拿出豬內臟往台上丟，民進黨立委王美惠隨即抓起內臟回丟。（記者許正宏／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天第13度赴立法院施政報告，國民黨 祭出「內臟攻勢」，議場內首度出現豬心、豬腸等帶血內臟齊飛場面，被稱為「史上最血腥杯葛」。蘇貞昌混亂中宣讀施政報告，民進黨 批國民黨消耗國家成本；國民黨主席江啟臣則質疑報告程序有瑕疵，若不強烈杯葛，就是縱容獨裁的開始。

來源：聯合影音網

國民黨立院黨團先前已12度杯葛蘇貞昌施政報告，民進黨前天下午就守在議場前排班，昨早在人數優勢下占領主席台和備詢台。10時一到，蘇貞昌和立法院長游錫堃進入議場，國民黨立委就權宜問題提出異議，但未奏效，只能猛按汽笛、高舉抗議標語；民進黨立委護衛蘇貞昌，10時19分在吵鬧聲中開始施政報告。

朝野立委扭打一團掛彩

此時，國民黨立委開始潑撒豬心、豬腸、豬皮等豬內臟，議場瀰漫濃濃血腥味。民進黨立委穿雨衣擋內臟，立委王美惠更火大拿內臟回丟；多名朝野立委扭打成一團，原本揚言「1打35」的台灣 基進立委陳柏惟先和國民黨立委鄭天財拉扯，最後被國民黨團總召林為洲從身後架脖子拉開，不少人均掛彩。

議場大混戰，原本揚言「1打35」的台灣基進立委陳柏惟（右）和多名國民黨立委扭打成一團。（記者葉信菉／攝影）

現場一片混亂，蘇貞昌約花四分鐘讀完施政報告，刷新前閣揆陳冲在2012年的五分鐘施政報告紀錄。蘇說，未來一定會以防治非洲豬瘟、抵擋新冠肺炎的魄力與效力，嚴格把關；他並引英國文豪狄更斯名言說，這是最暗時代，也是最好時代，可能什麼都有，也可能什麼都沒有，朝野應共同守住台灣、走向世界。

江啟臣質疑，昨天從游錫堃處理程序問題起，議程就有重大瑕疵，蘇貞昌不該也不能上台，國民黨不承認昨天完成施政報告。

民進黨團總召柯建銘反批，國民黨逃避總質詢，顯然已邁入幫派化、義和團化，這樣的在野黨是國家危機；國民黨連豬內臟都拿出來，更是極度秀下限。

對於議場衝突，國民黨青年團總團長陳柏翰說，不少青年還願意留在國民黨的原因是理性、專業，但黨直接自己砸牌，難道不能節制一點，好好問政嗎？

藍籲全面查廠、標示萊劑

蘇貞昌在朝野衝突中完成施政報告，林為洲呼籲蔡政府懸崖勒馬，至少做到全面查廠、標明含萊不含萊。經濟部長王美花說，添加劑種類很多，將萊劑增加貨號，國際沒這樣作法，恐違反世界貿易組織（WTO）；當初美牛進口時也沒增訂萊劑貨號，開放後受到大家歡迎，也沒食安問題。

新北市長侯友宜也說，更重要不是標示美國豬、加拿大豬，而是要標示萊豬，必須要讓民眾一眼辨識萊豬、非萊豬，尤其散裝部分要如何標示。他擋不住中央要進口萊豬，但蔡總統說過可以資訊透明化，讓民眾選擇，但行政院根本沒有做到。