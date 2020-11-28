新聞評論／激情後…蘇貞昌仍未漂白昨非今是

國民黨立委發動「內臟攻擊」反萊豬，在民進黨立委層層護衛下，行政院長蘇貞昌（中）站在備詢台，一度面帶微笑環視四周。（記者許正宏／攝影）

民進黨 強力護航下，行政院長蘇貞昌27日終於在豬內臟齊飛的議場中完成施政報告。民進黨強勢排除國民黨 杯葛，雖讓蘇被杯葛的難堪紀錄畫下句點，但面對罔顧民眾食安質疑的回應似是而非，民進黨仍無法漂白對萊豬開放的昨非今是。

回顧2012年間馬政府礙於美國 壓力，必須開放含萊克多巴胺美牛、豬進口，當時在野的民進黨不僅夜宿議場五天杯葛議事，當時還發動社會輿論戰，最後在馬政府妥協同意「牛豬分離」，僅開放30月齡以下萊牛進口控管風險後才放行。

為了反萊豬進口，當時仍為學者的農委會主委陳吉仲主張，「瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋」；當時仍是民進黨立委的高雄市長陳其邁也嗆，「瘦肉精豬肉進口的那天，絕對是總統下台的時候」。

即使蔡政府執政初期，衛福部長陳時中2017年談到開放萊豬進口時也強調，「為食安把關，若不安全賭上烏紗帽也在所不惜」。但在蔡總統8月28日宣布開放萊豬後，三陳都各自安居高位，萊豬的問題突然已不是問題。

國民黨執政時開放萊牛，現在卻擋萊豬，於理上確實有所虧欠，也因此國民黨瞭解民進黨執政的難處，僅要求蘇貞昌應對昨非今是道歉，但結果是，蘇提出的五大管制措施仍是美國利益優先，不敢真捍衛人民。

民進黨團27日強勢排除國民黨杯葛，讓蘇貞昌完成施政報告，但面對各種質疑，蘇貞昌除一臉笑容，卻仍是堅持以善盡把關開放萊豬進口後職責，卻絕口不提為何肉品不能標示是否含萊劑？為什麼昨非今是合情合理？執政傲慢一覽無遺。

蘇貞昌終於完成施政報告，讓民進黨開放萊豬的一項不名譽紀錄畫下句點，但在激情過後，仍無法漂白自己的昨非今是。綠營諸公若能真正冷靜檢視自己為護航萊豬、護航官位猙獰嘴臉，對人民背信忘義，午夜夢迴時刻不知會不會感到絲毫羞愧？