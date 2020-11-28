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秋鬥後…藍氣勢上揚 綠反守為攻

記者林敬殷、周志豪、王寓中
民進黨質疑國民黨消耗國家成本，國民黨主席江啟臣（前排中）27日表示，若不強烈杯葛，就是縱容獨裁的開始。（記者葉信菉／攝影）
民進黨質疑國民黨消耗國家成本，國民黨主席江啟臣（前排中）27日表示，若不強烈杯葛，就是縱容獨裁的開始。（記者葉信菉／攝影）

萊豬攻防，民進黨昨（27日）一改先前戰略，決定清理戰場、反守為攻。秋鬥後，國民黨氣勢上揚，民進黨評估，若不搶回主導權，議事恐持續癱瘓，因此強勢排除藍營杯葛；行政院長蘇貞昌昨天完成施政報告後，總質詢約再安排十次院會詢答，還有餘裕處理七項行政命令，才趕得上明年元旦的「萊豬開放日」。

據了解，府院黨起先採取「冷」戰，而非「熱」戰，主因美豬議題的民意支持度低於五成，強攻恐適得其反。國民黨團也保持觀望態度，從美國大選、中天爭議、秋鬥遊行，都未採取激烈抗爭。

黨政人士指出，民進黨立場就是總質詢不受干擾，為了換取國民黨進入院會實質詢答，民進黨一開始並未強勢破解藍營杯葛，否則不可能讓國民黨杯葛12次。眼見國民黨一再推託，協商也不認帳，民進黨才決定不再吞忍，黨籍立委自前天起夜宿立院，展現決戰意志。

朝野溝通過程，國民黨要求蘇貞昌道歉，據指出，秋鬥後，來自綠營訊息曾釋出考慮讓蘇用何種方式釋出歉意放低姿態，但蔡英文總統堅持開放政策不能喊停，蘇揆也就不可能道歉。執政黨不願放軟，逐漸激化朝野對抗。

藍綠昨天大混戰，民進黨團幹部表示，國民黨團沒有領導中心，鴿派壓不住鷹派，與國民黨團幹部協商完，其他國民黨立委就翻案，朝野根本談不下去。國民黨團昨天承諾民進黨「只丟豬血」，民進黨認為大概就是紅墨水，豈料卻是內臟齊飛，顯然國民黨說話不算話。

國民黨團總召林為洲表示，立院攻防過程，確實與民進黨團總召柯建銘密切溝通，但是雙方的默契是「能談就談、可協調就協調」，若涉及彼此戰術就不會去講，難道民進黨團去議場前排隊會先打招呼？

林為洲也說，在反萊豬的攻防，很多策略與戰術就連黨團內都有不同意見，內外溝通都很動態，像昨天的衝突，國民黨團也是看到民進黨立委去議場前排隊，覺得時間差不多了，才開始準備。

國民黨接下來將「且戰且走」，下周二總質詢要文攻或武鬥，黨團仍在研究戰術，不論如何，國民黨確定會反萊豬到最後一刻，藍綠大戰一觸即發。

國民黨 民進黨 遊行

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