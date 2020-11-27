高嘉瑜又有事…被爆出國考察掃名牌 多到要公務員提

民進黨立委高嘉瑜。（本報資料照片）

民進黨立委高嘉瑜最近爭議不斷，國民黨 籍的台北市議員游淑慧及王欣儀昨天再爆料，指高在台北市前市長郝龍斌時代赴義大利 出訪卻脫隊狂掃名牌，還買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」。不過高嘉瑜澄清，自己當時是第一次去義大利，她只是買一個包送給媽媽。

高嘉瑜近來風波不斷，最近接連遭藍綠圍剿，被爆出名下有兩間房產之後，蔡英文 總統的核心幕僚姚人多在臉書上質疑，「一路上靠踩下別人往上爬的人終究會有這麼一天。翻白眼終究敵不過老天有眼。」

游淑慧昨天指出，自稱平時省吃儉用的高嘉瑜，曾經趁著公務考察到義大利時，脫隊狂掃名牌貨，東西還多到必須由北市府公務員幫忙。

台北市前市長郝龍斌2011年出訪拜會羅馬市長，當時議員高嘉瑜缺席。（圖：游淑慧提供）

高嘉瑜回應指出，到義大利考察是十年前，當時剛當議員，印象中只買了一個LV包包是送給媽媽；她說，當時同行都是國民黨市議員，自己怎麼可能在藍營眼皮底下做這些事，且自己平時穿著確實沒有太過華麗，如此指控有些無聊。

高嘉瑜並指游淑慧當時是郝龍斌的秘書，都在照顧郝市長，應沒時間去注意其他的事。

游淑慧表示，政治人物想要展現樸實無華的形象無可厚非，但不要太過頭假掰；游淑慧自稱在北市議會裡被認為很省，還會被說小氣，但都不至於吃過期食品，奉勸高嘉瑜可以再真實一點。

至於高嘉瑜說出國只買一個包給媽媽，游淑慧說，記得當時陪她的市府人員，兩隻手提滿購物袋，因為精品紙袋都很大，上遊覽車時還要閃躲。

王欣儀加碼指出，2011年隨市議會訪歐洲，由前議長吳碧珠帶隊，她記得高嘉瑜當時有買一支勞力士系列「綠水鬼」，大家都想看什麼是「綠水鬼」？