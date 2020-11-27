我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

高嘉瑜又有事…被爆出國考察掃名牌 多到要公務員提

台灣新聞組／台北27日電
民進黨立委高嘉瑜。（本報資料照片）
民進黨立委高嘉瑜。（本報資料照片）

民進黨立委高嘉瑜最近爭議不斷，國民黨籍的台北市議員游淑慧及王欣儀昨天再爆料，指高在台北市前市長郝龍斌時代赴義大利出訪卻脫隊狂掃名牌，還買了一只勞力士經典潛水表「綠水鬼」。不過高嘉瑜澄清，自己當時是第一次去義大利，她只是買一個包送給媽媽。

高嘉瑜近來風波不斷，最近接連遭藍綠圍剿，被爆出名下有兩間房產之後，蔡英文總統的核心幕僚姚人多在臉書上質疑，「一路上靠踩下別人往上爬的人終究會有這麼一天。翻白眼終究敵不過老天有眼。」

游淑慧昨天指出，自稱平時省吃儉用的高嘉瑜，曾經趁著公務考察到義大利時，脫隊狂掃名牌貨，東西還多到必須由北市府公務員幫忙。

台北市前市長郝龍斌2011年出訪拜會羅馬市長，當時議員高嘉瑜缺席。（圖：游淑慧提...
台北市前市長郝龍斌2011年出訪拜會羅馬市長，當時議員高嘉瑜缺席。（圖：游淑慧提供）

高嘉瑜回應指出，到義大利考察是十年前，當時剛當議員，印象中只買了一個LV包包是送給媽媽；她說，當時同行都是國民黨市議員，自己怎麼可能在藍營眼皮底下做這些事，且自己平時穿著確實沒有太過華麗，如此指控有些無聊。

高嘉瑜並指游淑慧當時是郝龍斌的秘書，都在照顧郝市長，應沒時間去注意其他的事。

游淑慧表示，政治人物想要展現樸實無華的形象無可厚非，但不要太過頭假掰；游淑慧自稱在北市議會裡被認為很省，還會被說小氣，但都不至於吃過期食品，奉勸高嘉瑜可以再真實一點。

至於高嘉瑜說出國只買一個包給媽媽，游淑慧說，記得當時陪她的市府人員，兩隻手提滿購物袋，因為精品紙袋都很大，上遊覽車時還要閃躲。

王欣儀加碼指出，2011年隨市議會訪歐洲，由前議長吳碧珠帶隊，她記得高嘉瑜當時有買一支勞力士系列「綠水鬼」，大家都想看什麼是「綠水鬼」？

綠水鬼。（圖：勞力士提供）
綠水鬼。（圖：勞力士提供）

義大利 國民黨 蔡英文

上一則

新聞評論／新冠疫苗將到手？彭博社打臉陳時中

下一則

台來美查豬廠不標「有萊沒萊」 在野黨批做半套、打假球

延伸閱讀

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友
高嘉瑜坐擁2房4土地說買不起房 網酸：睜眼說笑話

高嘉瑜坐擁2房4土地說買不起房 網酸：睜眼說笑話
男友冒充新潮流喬事？高嘉瑜：女友未必知道

男友冒充新潮流喬事？高嘉瑜：女友未必知道
傳黨團施壓 綠委撤簽 學校禁萊豬遭「另類封殺」

傳黨團施壓 綠委撤簽 學校禁萊豬遭「另類封殺」

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入