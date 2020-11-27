新聞評論／被忽視的民怨 正醞釀「討厭民進黨」的大浪

行政院長蘇貞。（本報資料照片）

台灣民意基金會近日公布「最不欣賞的六都市長」，三個月前才補選就任的高雄市長陳其邁名列第一。無獨有偶，同一機構上月公布的「最討厭的政治人物」排行，行政院長蘇貞昌則高居榜首。這個親綠民調機構所做的兩次調查，清楚提示蔡政府：民進黨 勝選的嘉年華已經結束，不肯面對民怨的政府只會讓百姓厭憎。

陳其邁不受市民欣賞，蘇貞昌被民眾討厭，各有不同的因素，但顯然也受到大環境氛圍的拖累；那就是：人們「討厭民進黨」的感覺又回來了。民進黨在罷韓期間製造的割喉對立，似非陳其邁所能撫平的創傷，他的治理也顯未為高雄帶來新意。更嚴重的，是中央執政引發的紛擾及不平，諸如開放美豬、關閉中天、打壓政敵、操弄網軍等，一波接一波，引發民眾強烈反感與憤怒。因此，作為蔡政府核心成員的蘇貞昌和陳其邁首當其衝受到討厭，也就不足為奇。

目前的情況，其實有點像2018年的氛圍。當時，民進黨憑恃完全執政的權力傲慢，一再硬拗。例如，為台大校長的任命「卡管」整整一年，耗損三名教育部長仍不改其志；為了呵護「最高薪實習生」吳音寧，和韓國瑜、柯文哲纏鬥年餘；為了蔡英文 失當的能源政策堅持興建深澳電廠，最後犧牲了環保署副署長詹順貴。那年民進黨在九合一選舉大敗，國民黨奪下逾三分之二縣市首長，蔡英文因而辭去黨主席。

對於那些前車之鑑，民進黨只要留有一絲記憶，它這次處理萊豬或中天等議題，都應該會更謹慎。然而，民進黨的記憶是短暫的，它的傲慢卻是無底洞。民進黨不僅忘記它九合一敗選的慘痛教訓，它更忘了自己在野時堅持過的所有立場：當年民進黨為了全民健康反美牛，如今卻開放美豬又不要求標示；當年鄭南榕為言論自由自焚，如今蔡政府卻重手關中天；當年要求黨政軍退出媒體和校園，如今政府卻極力插手大學校長任命，又引媒體大亨進入黨中常會；當年極力提倡人權，現在卻大肆修法為便於入人於罪。這樣的民進黨，還記得什麼叫「進步」嗎？

民進黨不斷觸犯自己畫出的「天條」，但黨內有誰發出過警告之聲？從來沒有！蔡英文重任黨主席後，黨政又回到「一言堂」狀態，黨內發不出異音，對黨外的異聲則置若罔聞，只一味沾沾自喜於「八一七」萬個支持。事實上，檢視蔡英文年初的大勝，主要是得力於香港「反送中 」運動和美中貿易大戰等兩股「反中」張力，讓她得以鼓動「亡國感」擊敗韓國瑜。換言之，蔡英文喚起了人民的「恐懼感」，她不是贏得人民的「信任感」。而如今「反送中」遭中共鎮壓，川普則因任性與極端而失去政權，蔡政府顯難再藉著撿到槍的「外力」予取予求。此時，她若還不正視人民的不滿，「討厭民進黨」的大浪隨時會再湧現。

蔡英文日前否認「內閣改組」的傳聞，被解讀為意在力保「蔡蘇體制」，也避免自己提早跛腳。事實上，明眼人都能看出「蔡蘇體制」的病灶：兩人既缺乏共同信念，又無法共同負責。美豬開放，是蔡總統所做的決策，蘇貞昌便堅不為此道歉；關中天事件，是蘇貞昌插手更深，蔡總統意圖保持距離。由此可見，「蔡蘇體制」某種程度的貌合神離，正是政府施政悖離價值又難獲民心的主因；若內閣遲不改組，情況只會更糟。

蘇貞昌最受討厭，陳其邁最不被欣賞，只是「討厭民進黨」風起雲湧的前兆。