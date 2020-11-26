新聞評論／網軍治國 尾巴搖狗終將被民意拋棄

行政院小編被抓包上班時間在立法院作圖卡攻擊國民黨，國民黨團批評行政院長蘇貞昌根本是網軍頭。(本報資料照片)

蔡政府關掉中天，因侵犯言論自由備受批評，更可議的，是陸續傳出早有備案的替代媒體。中天的第52頻道尚未空出，已然風風雨雨；印證近日發展，果然外傳戲碼逐一上演。如果封殺中天，是為了黨政利益，則民進黨 在野時極力爭取言論自由、要求黨政軍退出媒體的訴求，如今蔡政府卻兩條紅線同時踐踏，民主倒退無底線。

執政黨處心積慮排除中天，令人費解。原因是，蔡政府早已掌握了言論市場的大片江山，除了電視與紙媒多數染綠，在網路世界更是利用政府發言管道與側翼網軍分進合擊，不斷引導輿論風向。在這種情況下，還要對監督媒體發動追殺，暴露了民進黨無止境的權力欲和它虛假的民主信念。尤其，蔡政府不斷利用政策行銷發包給親信企業，除了洗腦民眾，兼收壯大「附隨組織」之效，比起威權年代的國民黨猶有過之。

在朝野政黨中，民進黨無疑是最擅長網路經營的高手。儘管蔡政府一再揚言要「打擊假訊息」，事實上，透過行政資源的發派對網路工具掌握最深、散布最多虛假消息的，就是綠營網路部隊。其運作，更逐漸演成政府和網軍融為一體，而形成「網軍治國」、「尾巴搖狗」的脫軌現象。

三年前大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件，可謂是首宗經「法院認證」、認定民進黨確實存在網軍的案例。為了幫駐日代表謝長廷的失職脫罪，綠營側翼的楊蕙如策動下線上網攻擊大阪辦事處，外交部因而擬對蘇啟誠究責，遂導致悲劇發生。這種「先擬定攻擊目標、再策動網軍攻擊、最後行政部門配合」的模式，也成了蔡政府操控網路風向的基本套路。

然而，這次悲劇並未給蔡政府任何警惕，民進黨對網軍的操作繼續變本加厲。5月的「總統府密件」外洩事件，揭示了蔡陣營如何在初選的「蔡賴之爭」中，以餵資料給側翼的方式「打賴捧蔡」。最近的行政院發言人丁怡銘的「牛肉麵事件」，更說明蘇揆的政院幕僚如何與網軍聯手操作輿論，政府發言系統原來就是網軍頭頭。由此可見，「網軍治國」已非單一事件，而是民進黨執政的主旋律。

網路原是政府蒐集民意的重要管道，以作為政府施政決策調整的重要參考；但蔡政府卻反其道而行，利用人工偽造網路聲量和輿論，除遮蓋民間原有的聲音，更用來打擊政敵和異議，營造「大有為政府」的形象。一個只想操控的政府，如何聽得到人民的聲音？又如何不被自己的虛榮沖昏頭？2018年九合一選舉大敗後，民進黨曾收斂了一陣子，但今年的大選大勝後，目空一切的民進黨又故態復萌。於是，一路配合川普 政府大打「反中牌」，拿著外交零星戰果進行大內宣；直到最近的美豬開放、中天撤照等都如出一轍，因為偏聽而誤判形勢，廣受批評不說，更弄擰了國家發展方向。

悖離民意的政權，終將被民意拋棄。九合一的大敗，就是卡管、年改、勞基法修惡等操作讓民怨沸騰。網軍治國的一大副作用，則是治理的「尾巴搖狗」現象：以為民意容易擺布，因而決策失去理性，甚至本末倒置，終將被人民看破手腳。近期一些事件，已可看出蔡政府遭到網路操作「反噬」之端倪。例如，稍早一路配合川普政府反中，導致綠營網民一面倒地「打白登、挺川普」；最後美國 選舉變天，卻連美國在台協會及駐美代表蕭美琴網頁都遭網軍出征。如果政府決策無法站穩價值與是非的理性，一味迷信網路操作，最後愚弄百姓不成，反愚弄了自己。