我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

新聞評論／網軍治國 尾巴搖狗終將被民意拋棄

聯合報社論
行政院小編被抓包上班時間在立法院作圖卡攻擊國民黨，國民黨團批評行政院長蘇貞昌根本是網軍頭。(本報資料照片)
行政院小編被抓包上班時間在立法院作圖卡攻擊國民黨，國民黨團批評行政院長蘇貞昌根本是網軍頭。(本報資料照片)

蔡政府關掉中天，因侵犯言論自由備受批評，更可議的，是陸續傳出早有備案的替代媒體。中天的第52頻道尚未空出，已然風風雨雨；印證近日發展，果然外傳戲碼逐一上演。如果封殺中天，是為了黨政利益，則民進黨在野時極力爭取言論自由、要求黨政軍退出媒體的訴求，如今蔡政府卻兩條紅線同時踐踏，民主倒退無底線。

執政黨處心積慮排除中天，令人費解。原因是，蔡政府早已掌握了言論市場的大片江山，除了電視與紙媒多數染綠，在網路世界更是利用政府發言管道與側翼網軍分進合擊，不斷引導輿論風向。在這種情況下，還要對監督媒體發動追殺，暴露了民進黨無止境的權力欲和它虛假的民主信念。尤其，蔡政府不斷利用政策行銷發包給親信企業，除了洗腦民眾，兼收壯大「附隨組織」之效，比起威權年代的國民黨猶有過之。

在朝野政黨中，民進黨無疑是最擅長網路經營的高手。儘管蔡政府一再揚言要「打擊假訊息」，事實上，透過行政資源的發派對網路工具掌握最深、散布最多虛假消息的，就是綠營網路部隊。其運作，更逐漸演成政府和網軍融為一體，而形成「網軍治國」、「尾巴搖狗」的脫軌現象。

三年前大阪辦事處長蘇啟誠輕生事件，可謂是首宗經「法院認證」、認定民進黨確實存在網軍的案例。為了幫駐日代表謝長廷的失職脫罪，綠營側翼的楊蕙如策動下線上網攻擊大阪辦事處，外交部因而擬對蘇啟誠究責，遂導致悲劇發生。這種「先擬定攻擊目標、再策動網軍攻擊、最後行政部門配合」的模式，也成了蔡政府操控網路風向的基本套路。

然而，這次悲劇並未給蔡政府任何警惕，民進黨對網軍的操作繼續變本加厲。5月的「總統府密件」外洩事件，揭示了蔡陣營如何在初選的「蔡賴之爭」中，以餵資料給側翼的方式「打賴捧蔡」。最近的行政院發言人丁怡銘的「牛肉麵事件」，更說明蘇揆的政院幕僚如何與網軍聯手操作輿論，政府發言系統原來就是網軍頭頭。由此可見，「網軍治國」已非單一事件，而是民進黨執政的主旋律。

網路原是政府蒐集民意的重要管道，以作為政府施政決策調整的重要參考；但蔡政府卻反其道而行，利用人工偽造網路聲量和輿論，除遮蓋民間原有的聲音，更用來打擊政敵和異議，營造「大有為政府」的形象。一個只想操控的政府，如何聽得到人民的聲音？又如何不被自己的虛榮沖昏頭？2018年九合一選舉大敗後，民進黨曾收斂了一陣子，但今年的大選大勝後，目空一切的民進黨又故態復萌。於是，一路配合川普政府大打「反中牌」，拿著外交零星戰果進行大內宣；直到最近的美豬開放、中天撤照等都如出一轍，因為偏聽而誤判形勢，廣受批評不說，更弄擰了國家發展方向。

悖離民意的政權，終將被民意拋棄。九合一的大敗，就是卡管、年改、勞基法修惡等操作讓民怨沸騰。網軍治國的一大副作用，則是治理的「尾巴搖狗」現象：以為民意容易擺布，因而決策失去理性，甚至本末倒置，終將被人民看破手腳。近期一些事件，已可看出蔡政府遭到網路操作「反噬」之端倪。例如，稍早一路配合川普政府反中，導致綠營網民一面倒地「打白登、挺川普」；最後美國選舉變天，卻連美國在台協會及駐美代表蕭美琴網頁都遭網軍出征。如果政府決策無法站穩價值與是非的理性，一味迷信網路操作，最後愚弄百姓不成，反愚弄了自己。

民進黨 川普 美國

上一則

「中共打來就投降」 調查局幹部閒聊遭舉報被查

下一則

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

延伸閱讀

黑白集／貞昌造假，小英不打

黑白集／貞昌造假，小英不打
萊豬+中天…蘇內閣滿意度新低 學者：預估蘇年底辭職

萊豬+中天…蘇內閣滿意度新低 學者：預估蘇年底辭職
新聞評論／念念不忘817 蔡英文只會把自己做小

新聞評論／念念不忘817 蔡英文只會把自己做小
中天關台僑社熱議 全美台聯會批綠打壓言論自由

中天關台僑社熱議 全美台聯會批綠打壓言論自由

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？