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華視換中天？ NCC主委陳耀祥被爆傳達府意喬頻道

台灣新聞組／台北26日電
NCC主委陳耀祥。（記者曾原信／攝影）
NCC主委陳耀祥。（記者曾原信／攝影）

中天新聞台換照未過，讓出的52台成為各頻道業者爭搶目標。「上報」報導，NCC主委陳耀祥兩度找中嘉高層喝咖啡，希望能「撤寰宇換上華視」，言談間甚至明示「是府裡的意思」。國民黨立院黨團昨天舉行記者會砲轟陳耀祥公然喬頻道喬明的，還不知所進退嗎？

外傳總統府有意協調系統台，蔡英文總統昨天表示，那些事情都是捕風捉影，總統府、總統都沒介入NCC決策，法令規定NCC是專業獨立機關，「就讓NCC做專業決定，尊重NCC的決定。」

「上報」報導，陳耀祥日前在中天換照記者會上就表示，「希望系統業者給公廣集團新聞台一個機會」，此舉被外界質疑是在為公廣集團鋪路。台灣民意基金會前天公布民調，近七成的人不相信NCC能獨立行使職權。

國民黨團總召林為洲指出，連親綠民調都顯示，民眾對NCC充分不信任，難道不是陳耀祥及日前總統府電郵門事件，重重傷害NCC這塊招牌嗎？陳耀祥本來就是電郵門裡面內定的主委，劇本一直照演下來，現在連掩飾都不掩飾，直接當牽猴仔。

林為洲質疑，NCC將來還要當頻道的最後裁決機關，這個獨立機關還做得下去？還不用下台嗎？行政院長蘇貞昌主導的主委，荒腔走板公然喬頻道，「自己辭一辭吧！」

黨團首席副書記長鄭麗文說，陳耀祥砍掉中天後，在記者會公開點名把繡球給華視，大家都莫名其妙，現在爆出公開恐嚇業者，還說是總統府的意思。府方否認也不夠，「陳耀祥是你們任命的，如此乖張，是狐假虎威，還是拿雞毛當令箭，或是有所本要來當打手？」

鄭麗文抨擊，此事不是府輕描淡寫一句撇清就沒事。蔡總統不能再不講話了，難道不用自清嗎？若不是府的意思，難道是蘇貞昌的意思還要栽贓給蔡英文嗎？蘇不用自清嗎？這樣沒有瀆職貪污，檢調不用調查？吃相難看到這種地步。

藍委陳玉珍說，如果消息為真，應證NCC確實不是獨立機關，赤裸裸把手伸入涉及商業利益頻道，已經涉及貪瀆。若報導為假，呼籲陳耀祥站出來提告，不僅為了個人及獨立機關的名譽，也避免以訛傳訛，「如果不提告就代表默認。」

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