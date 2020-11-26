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拒絕與江主席辯論 蔡英文稱「先國後黨」

台灣新聞組╱台北26日電
蔡英文總統25日強調，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，不是要求民眾一定要食用。(記者蘇健忠／攝影)
蔡英文總統25日強調，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，不是要求民眾一定要食用。(記者蘇健忠／攝影)

國民黨主席江啟臣下戰帖，呼籲蔡英文總統辯論萊豬，不要躲避。蔡總統昨天回應，她沒有躲任何議題，過去三次總統大選都有和國民黨辯論，江啟臣也是立委，「要先考慮國家、再考慮黨」，「他應該盡立委的責任，到立法院去做質詢，釐清政策方向跟事實。」

江啟臣說，不管蔡總統來立院國情報告或辯論萊豬，都是在野黨「希望協助總統與人民溝通」，遺憾蔡總統一再迴避，令人失望。

前總統馬英九辦公室表示，蔡英文要具有立委身分的江啟臣去國會質詢行政部門，難道國民黨派一位不具立委身分的人，蔡英文就會同意辯論嗎？

國民黨也質疑，當年民進黨主席蔡英文曾與馬英九總統辯論ECFA，難道只有「蔡主席」可以跟總統辯論，「江主席」就不能跟蔡總統辯論嗎？

蔡總統說，最近有點遺憾，很多不實說法一再流傳，即便行政部門釐清，都沒有辦法消除似是而非的資訊流傳，她覺得一個政策討論的事實資訊不完整，有錯誤，這種政策討論不會有好的基礎，她還是建議，「先國家、後黨」，這件事情用來政治操作、動員工具或作為黨內競逐的工具都不好，回歸事情本質跟國家體制，先從立法院開始。

蔡英文指出，台灣是一個自由市場，美牛、美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求民眾一定要食用。

蔡英文 國民黨 江啟臣

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