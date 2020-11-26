黑白集／真敢講！查水表也能說成「善意」

警政署長陳家欽（右）日前在立法院內政委員會接受質詢，承認秋鬥遊行前有員警到民眾家關切，引發「查水表」爭議。(記者曾原信／攝影)

秋鬥遊行 前，有雲林豬農遭到警察 登門「查水表」，有的則接獲電話詢問參加人員和路線，有騷擾之嫌。對此，警政署長陳家欽說，警方查詢是基於「保護的善意」，為了維護社會秩序。警方對上街民眾「保護」到這種地步，有夠嚇人。

許多時候，民眾去警局報案卻遭警方推三阻四地擋掉。現在警察主動上門來問候，你說尋常老百姓應該感動或惶恐？再說，NCC剛關了中天新聞台，這是政府公然打壓新聞自由。緊接著，警察登門訪查打算上街反萊豬的豬農，這不是威嚇是什麼？

陳家欽能把「保護的善意」說得那麼流暢，讓人佩服。但如果問一問員警如何對豬農「曉以大義」，如何勸他們別惹事，嚇他們將來領不到百億萊豬進口補貼，這樣的善意誰能「心領」？話說警備總部已廢除20多年，但員警「查水表」的工作卻完整傳承；「白色恐怖」變成「綠色恐怖」，會讓人民感到放心與溫馨嗎？

陳家欽倒也沒完全說謊，警方「查水表」，是為了「維護社會秩序」。民進黨在野時在街頭狂飆，都宣稱是為推動改革，有把社會秩序放在眼裡嗎？現在不過是民間社團和平上街，警政署就突然掛慮起社會秩序來了；這會不會太低估台灣 人的公民素養？

「查水表」若是善意，幹嘛要廢警總！