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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

挺蘇內閣繼續衝 蔡英文：沒改組規畫

記者丘采薇／台北26日電
民進黨團動起來了 為反制國民黨團持續杯葛，民進黨立委蘇巧慧（左起）、郭國文、莊瑞雄、鄭運鵬等人25日傍晚開始在立院議場前排班，務必讓蘇貞昌27日上台施政報告。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨團動起來了 為反制國民黨團持續杯葛，民進黨立委蘇巧慧（左起）、郭國文、莊瑞雄、鄭運鵬等人25日傍晚開始在立院議場前排班，務必讓蘇貞昌27日上台施政報告。(記者潘俊宏／攝影)

蔡英文總統昨天在民進黨中央黨部說明美豬開放政策，主動破除內閣改組傳言。蔡總統表示，她知道社會有不同意見，但這是任何政黨執政都要面對的問題，她感謝行政院長蘇貞昌及內閣團隊在這段期間使命必達。外傳明年農曆年前撤換蘇貞昌？蔡總統說，「我的答案很清楚，目前沒有內閣改組規畫。」

蔡英文說，這一年台灣用團結撐過疫情衝擊，團結一致讓整個國家前進，繼續團結一定會繼續向前，她要再次謝謝在各項艱難挑戰使命必達的蘇貞昌，「未來挑戰還是很多，請大家為他們加油打氣」。

蔡英文感謝蘇貞昌帶領的內閣團隊，守住非洲豬瘟、守住疫情，讓台灣經濟穩定成長，到現在還可維持亞洲四小龍第一。

蔡英文也說，台灣現在有正常生活，可以打職棒、看演唱會，甚至舉辦金馬獎，內閣團隊的努力有目共睹，這一年多來的成績，也是全體民眾支持的結果；即便如此，蘇貞昌也說過，行政團隊不可以此自滿，有錯就認、有錯就改，「希望內閣團隊繼續衝」。

對於是否到美針對含萊克多巴胺美豬查廠一事，蔡英文也說明，這問題，她注意到蘇揆與衛福部長陳時中都有些說法，但這些說法不盡然相互矛盾或衝突。

媒體也問及，中共最近點名蘇貞昌是頭號台獨分子。蔡英文說，中國方面說法，對於兩岸關係沒有好處，蘇作為行政院長，說應該說的話，「如果中國方面刻意做負面解讀，對兩岸關係是不好的。」

蔡英文 台灣 疫情

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