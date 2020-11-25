萊豬+中天…蘇內閣滿意度新低 學者：預估蘇年底辭職

行政院長蘇貞昌（中）24日前往立法院施政報告並備詢，由於國民黨持續杯葛無法上台報告，蘇貞昌呼籲讓立法院正常運作。（記者曾學仁／攝影）

親綠的台灣 民意基金會昨發最新民調 ，蘇貞昌內閣的滿意度從10月的56%下跌至51%，是今年最低，董事長游盈隆表示，民調尚未加上中天撤照影響，蘇內閣支持度恐怕更低，前北市副市長、學者丁庭宇甚至預估，蘇貞昌可能在年底辭職；此外，民調也顯示，民進黨 支持度近三個月已下滑9.4個百分點至31.9%，國民黨支持度則回升至21.2%。

台灣醒報報導，游盈隆說，蔡英文總統及蘇內閣的表現雖仍獲五成台灣人支持，但今年到現在，多呈現下跌趨勢，而這次民調是在11月16、17日進行，並未納入中天撤照事件，不過輿論在10月就開始對此事表達不滿，蘇內閣的支持度只會更低。

「中天關台只會讓民眾更不信任NCC」，丁庭宇說，民眾多認為政府不應該箝制言論自由，加上蘇貞昌對在野黨立委的質詢非常不尊重，讓未來的施政更加困難，因此近來會出現內閣人事更動的風聲很正常。丁更預測，蘇貞昌可能會在年底辭職。

不過，據中國時報報導，英派立委羅致政說，換人等於承認決策錯誤，況且蘇貞昌若因美豬走人，難道下次處理核災區食品又要再換閣揆？一位民進黨重量級新系中常委也說，「很難講多久後會有人把他拉下來，但時間還早」；新系立委許智傑也認為，「我想他（蘇）會撐住，現在不會有改組問題」。

據報導，副總統賴清德的子弟兵、立委郭國文也直言，台灣未能加入RCEP，確讓CPTPP談判變得急迫，日本勢必會將核災區食品作為談判基礎之一；但政府若認為加入CPTPP是必要，以他對蘇貞昌的認識，個人光環的受損，不會是他決定前進後退的主要理由，因此，「我聞到的味道是沒有要換。」

綠民調下跌 朱：藍要追上更要超越

本報系聯合報報導，蔡政府宣布開放萊豬進口，又爆發行政院前發言人丁怡銘的「萊牛肉麵」風波以及不予中天新聞台換照一事，衝擊政黨支持度。國民黨前主席朱立倫表示，民進黨不要再這麼霸道，用這麼獨裁的方式造成民眾反感。他強調，執政應該要能夠傾聽民意，蔡總統常說要謙卑一點，但似乎謙卑現在並不存在民進黨；國民黨從政同志要繼續努力，擴大自己的支持圈，不但要追上民進黨，還要超越民進黨。