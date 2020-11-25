黑白集／貞昌造假，小英不打

蘇貞昌臉書圖遭質疑就是小編辦公室。（取材自臉書）

蔡英文 以黨主席身分在亞洲自由民主聯盟大會演講，分享「台灣 模式」如何破解假消息傷害民主。尷尬的是，除民進黨外，該聯盟會員都是在野黨，蔡政府這套對他們其實沒用。若各國執政黨皆取經效法，這些小黨哪有活路？

令人不解的是，蔡政府如此擅於打假訊息，怎還容得蘇內閣經營供應假訊息的中央廚房，專事攻訐在野黨？亞自盟宣稱致力鞏固多黨政治，但台灣模式有如「造假的喊打假」，實則推動一黨獨大。小英的經驗談，倒像北京 模式之翻版。

蘇貞昌造假，小英捨不得打，還稱許蘇揆護國有功，並在演講中推銷行政院「以圖卡防禦假訊息」，內容快速、公平而有趣，能捕捉公民注意力，可對抗獨裁國家操控資訊。丁怡銘造假哏圖，竟蒙總統知音共鳴，也不枉他背鍋下台，刑事局自然吃案當吃補。

從網軍國家隊、關中天等事件，民眾都看到，蔡政府把政敵、異議者標示成造假者，公權力更聯手「官營社會公正組織」，以打假護民主之名對他們進行政治謀殺。以「打假」作為消滅異議的代號，這種創意，恐須出賣民主信仰才想得出來。

蔡政府打假打到抄斬新聞台，為求「事實」故，自由皆可拋。如此可歌可泣，小英竟未與各國分享，不知是心虛還是謙卑。