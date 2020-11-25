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新聞評論／念念不忘817 蔡英文只會把自己做小

 聯合報社論
動不動就提817萬票勝選，是民進黨無可遏抑的自豪，也是它難以克服的心盲。圖為2020年蔡英文當選時，支持者興奮。(本報資料照片)
動不動就提817萬票勝選，是民進黨無可遏抑的自豪，也是它難以克服的心盲。圖為2020年蔡英文當選時，支持者興奮。(本報資料照片)

NCC關閉中天新聞台，在綠營內部也引發震盪，不少人認為蔡政府踐踏了新聞自由的紅線，也低估人民智慧。當天蔡英文主持民進黨中常會，迴避了媒體「台灣沒有新聞自由」的提問，卻提醒黨同志：「我們雖有817萬張選票支持，但民主社會沒有絕對不會離開的支持者」。蔡英文顯然意識到問題之嚴重，但她也無法迴避自己的責任；畢竟，她執政以來一直在鼓勵或縱容對「非我族類」的不寬容，關掉中天只是循其路線而行罷了。

動不動就提817萬票勝選，是民進黨無可遏抑的自豪，也是它難以克服的心盲。是誰說過，勝選高興一天就好？總統大選已經過了十個月，民進黨和它的網軍們仍不時背誦這個魔幻數字，未免得意忘形。何況，近期以來蔡政府施政巧取豪奪、違背常理、不得民心的事接二連三，連許多綠營同志都羞於再為它辯護；此時蔡英文重提817萬票，實充滿諷刺。

只記得選舉的勝利，卻不記得選民的託付，不記得伴隨勝選而來的執政責任，這是民進黨的悲哀，也是台灣民主政治倒退的表象。更有甚者，蔡總統忘卻的不止是執政者應有的責任，她還忘記了自己曾向人民許下的承諾。大家都記得，蔡英文首度當選總統時向民進黨下達的第一道命令，是「謙卑、謙卑、再謙卑」；她承諾過，「只要我當總統，沒有一個人必須為自己的認同道歉」；她還承諾，「台灣人民，不分藍綠、不分政黨、不分族群，在新時代一起為改革國家而努力，這是蔡英文的保證」。這些承諾，如今實現了哪一項？沒有！

民進黨因「完全執政」而變得完全傲慢，這是過去四年多來台灣的政治現實，政府施政或立法一律採「推土機模式」強力輾壓。直至昨天，閣揆蘇貞昌仍悍拒為開放美豬致歉，因而第12度在立院遭到杯葛，他有任何謙卑之心嗎？主張兩岸交流的藍軍、反對升高對峙的學者、拒絕附和執政者的媒體或百姓，均被綠營及其網軍貼上「舔共」、「賣台」、「親中」標籤，直接被打成「罪人」，連為自己的認同辯護的機會都沒有。被稱為「紅媒」的中天，最終命運就是絞刑，連道歉的資格都被取消。

所以，蔡英文總統想過自己領導的這個「新時代」，台灣社會變成了什麼景象嗎？陳水扁主政時，至少宣示過要當「全民總統」，也組織過跨藍綠的政府，任命過國民黨出身的閣揆和政務官。蔡英文時代，卻未曾釋出任何形式的「政黨和解」、「族群融合」善意，一開始就以「整碗捧去」的姿態橫掃施政，還奉送黨產會、促轉會來清算及追殺國民黨。今天的蔡英文，回顧她四年多前的承諾，可曾感到有一些汗顏？或者，那些華麗的詞藻只是「文青」幕僚的囈語，與她毫無關係。

無論如何辯證，蔡總統終究無法推卸的是：今天的台灣社會確實遠比四年多前的台灣更分裂，人們的心理傷口也更難癒合。她利用「完全執政」的優勢，放任民進黨派系在其間角力、爭食、逞凶，並縱容自己的支持者向其他民眾叫罵、恫嚇；這些，都是社會及族群嫌隙擴大的主要因素。換言之，2300萬人口的台灣，在蔡英文心中卻只記掛著這817萬「子民」，而把另1500萬人當成「空氣」，無視於其存在。這樣的國家，怎麼可能壯大？怎麼可能團結？

817是個魔咒，只想待在舒適圈聽吉祥話的總統，只會把自己愈做愈小。

蔡英文 台灣 民進黨

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