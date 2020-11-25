NCC不受政治干預？民調：68%不信

NCC日前召開中天新聞台換照審查，七名委員全數決議不予換照。(本報資料照片)

對於中天新聞台換照事件，台灣 民意基金會昨公布最新民調 ，有55%的人不樂見中天不予續照，但有28%的人贊成中天不予續照，此外，有68%民眾不相信國家通訊傳播委員會（NCC）不受政治干預。

民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，約28%樂見中天電視台被撤照，55%不樂見；關於NCC做為一個獨立機關的問題，約22%相信NCC不受政治力量干預、68%不相信，更有高達32%的人強烈不相信。和上個月相比，民意反應模式幾乎完全一樣。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這表示台灣人對NCC做為一個獨立機關的認識和態度是穩定的、一致的，也就是說，近七成的人不相信NCC能獨立行使職權，不受外來政治干預。

此外，中天電視不服NCC決議，日前向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留可以使用52台的頻道執照；法院已迅速分案由法官陳雪玉承審，並且訂下周一下午開庭進行準備程序。

NCC上周駁回中天新聞台申請，不予換照，四項理由包括：屢次違規、內控失靈、大股東干擾、未說明改善可能性。中天委任律師方伯勳昨受訪表示，開庭時將針對NCC指控的四大理由，一一提出反駁，並將提告請求法院介入，命NCC准許中天電視換照申請。

NCC發言人翁柏宗表示，尊重中天提起法律救濟的權利，開庭時，NCC也會派人出席，並提供專業見解。