我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

1張圖看疫情：全美確診破1259萬例 德州逼近120萬

NCC不受政治干預？民調：68%不信

台灣新聞組／台北25日電
NCC日前召開中天新聞台換照審查，七名委員全數決議不予換照。(本報資料照片)
NCC日前召開中天新聞台換照審查，七名委員全數決議不予換照。(本報資料照片)

對於中天新聞台換照事件，台灣民意基金會昨公布最新民調，有55%的人不樂見中天不予續照，但有28%的人贊成中天不予續照，此外，有68%民眾不相信國家通訊傳播委員會（NCC）不受政治干預。

民調顯示，在20歲以上台灣成年人中，約28%樂見中天電視台被撤照，55%不樂見；關於NCC做為一個獨立機關的問題，約22%相信NCC不受政治力量干預、68%不相信，更有高達32%的人強烈不相信。和上個月相比，民意反應模式幾乎完全一樣。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這表示台灣人對NCC做為一個獨立機關的認識和態度是穩定的、一致的，也就是說，近七成的人不相信NCC能獨立行使職權，不受外來政治干預。

此外，中天電視不服NCC決議，日前向台北高等行政法院遞狀聲請假處分，盼暫時保留可以使用52台的頻道執照；法院已迅速分案由法官陳雪玉承審，並且訂下周一下午開庭進行準備程序。

NCC上周駁回中天新聞台申請，不予換照，四項理由包括：屢次違規、內控失靈、大股東干擾、未說明改善可能性。中天委任律師方伯勳昨受訪表示，開庭時將針對NCC指控的四大理由，一一提出反駁，並將提告請求法院介入，命NCC准許中天電視換照申請。

NCC發言人翁柏宗表示，尊重中天提起法律救濟的權利，開庭時，NCC也會派人出席，並提供專業見解。

台灣 民調

上一則

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

下一則

MIT潛艦開工 藍委：太急風險全民擔

延伸閱讀

民調：55%民眾不樂見中天撤台 68%不相信NCC不受政治干預

民調：55%民眾不樂見中天撤台 68%不相信NCC不受政治干預
出奇招！搶中天52台遺缺 系統商端出CNN

出奇招！搶中天52台遺缺 系統商端出CNN
關中天惹民怨 羅智強：蔡英文「將計就計」策畫換蘇貞昌

關中天惹民怨 羅智強：蔡英文「將計就計」策畫換蘇貞昌
新聞評論／粗暴關中天 鄭南榕也該怒吼

新聞評論／粗暴關中天 鄭南榕也該怒吼

熱門新聞

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點
「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情

「美國回來了！」白登上任首聚焦無證移民、氣候與疫情