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六都市長民調：陳其邁最不被欣賞 侯友宜最受欣賞

記者丘采薇／台北25日電
高雄市長陳其邁表示汰換老舊垃圾車時，會選用符合環保標準規格的設備。（記者楊濡嘉／攝影）
高雄市長陳其邁表示汰換老舊垃圾車時，會選用符合環保標準規格的設備。（記者楊濡嘉／攝影）

台灣民意基金會昨公布最新民調，其中「台灣人最不欣賞的六都市長」排名，第一是高雄市長陳其邁，第二是台北市長柯文哲，隨後依序是盧秀燕、黃偉哲、鄭文燦及侯友宜

來源：聯合影音網

民調顯示，台灣人此時此刻最不欣賞的六都市長依序是第一名高雄市長陳其邁（25.5%），第二名台北市長柯文哲（24.2%），第三名台中市長盧秀燕（17.6%），第四名台南市長黃偉哲（8.5%），第五名桃園市長鄭文燦（2.6%），最後一名新北市長侯友宜（1.8%），19.8%的人沒意見、不知道、拒答。

至於最欣賞的六都市長，依序則為侯友宜（35.0%）、鄭文燦（19.9%）、柯文哲（16.8%）、陳其邁（9.6%）、盧秀燕（8.1%）及黃偉哲（2.0%）。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，侯友宜目前獨占鰲頭，且遙遙領先第二名桃園市長鄭文燦15個百分點，他分析，鄭文燦擔任桃園直轄市長近六年，大都專注地方事務，不常與聞國家大事，平常也沒有顯著負評，「他的社會支持目前主要來自民進黨和桃園市，雖有其侷限性，但整體來說有相對的優勢。」

至於台北市長柯文哲，游盈隆說，柯與前幾年的聲勢比，已現「長江後浪推前浪」的勢頭，「他的社會支持主要來自44歲以下年輕、高教育、中產階級、民眾黨人，侷限性相當大。有趣的是，柯文哲是台北市長，但他在台北市所獲得的支持比侯友宜、鄭文燦少，反而最受台中市民青睞，獲得比盧秀燕還高的支持。」

新北市長侯友宜（右2）22日參加新莊偶戲文化日活動時，以布袋戲演一段「萊豬別進來...
新北市長侯友宜（右2）22日參加新莊偶戲文化日活動時，以布袋戲演一段「萊豬別進來」的對白，表達反萊豬立場。（中央社）

侯友宜 台灣 民調

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