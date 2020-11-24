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批蔡政府關中天 關中嗆改名「關中天」

記者王寓中、劉宛琳／台北24日電
考試院前院長關中23日出席「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，批NCC「關中天」「真是喪盡天良」。（記者季相儒／攝影）
考試院前院長關中23日出席「明天會更好：關中傳奇」新書發表會，批NCC「關中天」「真是喪盡天良」。（記者季相儒／攝影）

中天新聞台遭國家通訊傳播委員會（NCC）不予續照，引發爭議。考試院前院長關中昨天表示，政府可以不同意媒體的觀點，但怎麼可以這樣「關台」呢？「真是喪盡天良。」他還說，自己以後改名「關中天」，「看你能不能把我關起來？」

關中昨日舉行「明天會更好：關中傳奇」新書發表會。談到國民黨主席江啟臣領導的黨內改革，關中強調，國民黨不能放棄自己的理念，「我仍對國民黨充滿期待，尤其對年輕的主席期待更深」。

關中在書中談到，國民黨改革一定要做到年輕化。他也強調，國民黨要內造化，國會要有強大的黨團，敢於跟民進黨抗爭，「都是在野黨了還怕什麼，不對就要反對！」

關中書中揭露37年黨公職經歷的政壇秘辛。其中，14年黨職最後一戰是1989年的縣市長、立委與省市議員選舉，這也是台灣首次大型地方選舉，關中與前台灣省長宋楚瑜的情結也在這場選戰全面引爆。

書中指出，輔選失利的關中被宋楚瑜解職，形同「掃地出門」。但關中說，「其實我和宋楚瑜並沒有什麼個人恩怨」，「他的職位一直在我上面，政壇的資歷也比我早，我有什麼資格跟他競爭？尤其李煥對我的重視，讓他心中有所不滿，等他當了秘書長，可想而知我會好受嗎？」

對於2004年連宋配與三一九「兩顆子彈」發生後的那一夜，書中揭露一段漏網新聞。當關中聽說當晚已決定停止一切競選活動時，立刻表示反對，連戰最後嘆了口氣說：「馬英九堅持要停止活動，認為這才是避免社會動亂負責的表現」，關中馬上大聲說：「這絕對不對！」

書中指出，眼看說到要吵起來，這時連戰站起身來拍拍關中的肩膀安慰說：「我們會過的，只是少贏一點啦。」關中此時已無法再說什麼。

針對2013年9月爆發馬王政爭，此書作者中國時報前副社長張景為直接問關中：「馬王之爭，你似乎比較站在王金平這邊？」關中清楚回應：「我認為以馬先生的身分地位，他沒有必要挑起馬王之爭，而且他是可以化解、可以爭取合作的，直接地說，馬就是認為王不是他一個路線的人！不是他的菜！不是他的人！」

對於書中內容，前總統府副秘書長、「馬英九八年執政回憶錄」作者蕭旭岑回應，他從未聽過民進黨時代的考試院長姚嘉文對陳水扁前總統有過惡言；馬前總統提到關院長時，也只有讚譽，未曾批評，「這大概是民進黨與國民黨的不同，也凸顯國民黨現在要團結與重返執政的困境」。

國民黨 民進黨 馬英九

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