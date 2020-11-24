新聞評論／蔡式打假：聲聲反威權 步步行威權

蔡英文的「打假」引發箝制新聞自由質疑。（本報次料照片）

多像一齣黑色喜劇？蔡英文 總統在一場針對她箝制新聞自由有關的秋鬥遊行後的第二天，竟然以「避免威權主義與假訊息之干擾」為題目作了一番演講。她關掉一家新聞台像啥事都沒發生，還大談假訊息，但誰都知道，關新聞台就是她口中不折不扣的威權主義。

蔡英文23日受邀在亞洲自由民主聯盟大會上，以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題作英文演講，分享如何以「台灣 模式」對抗假訊息。然而她大言不慚地談論如何避免威權主義，卻讓她的整篇演講，直接成了一則超級虛偽的假訊息。

曾被警察 抓去警察局問訊、製作筆錄，甚至上了法庭的民眾都知道，她所謂的「台灣模式」就是「查水表」。蔡政府叫警察監控民眾的Line或臉書，先憑己意認定任何一則貼文、圖卡是假訊息，接著就以涉嫌違反「社會秩序維護法」第63條「散布謠言」為名，直接發出到案通知書，要民眾赴警局接受訊，製作筆錄，並等候處罰。

這個查水表模式已到了政治恫嚇的地步，連台大政治系教授蘇宏達在個人臉書上針對故宮文物南遷政策的批判與針砭，都成了抓來訊問的罪名。

而同時期，多位民眾只是轉一些梗圖或訊息，都要遭受莫名的偵查、甚至真的被定罪。有一位民眾聲淚俱下訴說，只是轉發立委高金素梅關於新南向的質詢影像連結，就被包括市刑大、調查局在內的執法機關大陣仗偵辦，讓他為此失眠三個月！

這些案例都是人民質疑政府決策與作為的正常表現，卻在蔡英文的眼中變成了必須被懲辦的假訊息，這就是如假包換的「威權主義」，但威權的蔡英文卻像是變魔法一般，將她恫嚇人民的雷霆手段說成是「反威權」的作為。並在演講中，大肆讚美數位政委唐鳳如何與科技、公民團體，共同打擊假訊息。

「威權主義」最簡單、素樸的定義就是不准人民發出任何質疑，以自我的統治意志為人民的意志。以上舉的一、二案例清晰地表明了蔡英文政府的威權特徵。當自己就是徹頭徹尾的威權主義者，蔡英文竟可毫不害臊地談論起要如何避免威權主義，人民除了瞠目結舌，大概就只能搖頭嘆息了。

現在蔡政府更將「查水表」直接升級為「關電台」，不只是封了老百姓的嘴，更剪了媒體的舌頭，不聽話的媒體，二話不說就叫忠心耿耿的「獨立機關」將它關了。如果這還不叫威權主義，世上還有什麼是威權主義？

不妨聽聽蔡英文自己的定義，她在演講中說，「資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的工具。」但關掉電視台、關掉自己不想聽的聲音，不就是「資訊操縱」嗎？蔡英文難道不知道，這句話就是她步上獨裁的自我畫像？

前一天五、六萬人上街，主題之一就是「反黨國」，蔡英文第二天卻以宣揚「查水表」去讚美她的「新黨國」，打臉街頭上憤怒的人民。這樣顢頇的統治者，難道是在召喚人民揭竿起義？