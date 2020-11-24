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蔡英文分享「台式打假」 藍營憂為新聞箝制

台灣新聞組／台北24日電
蔡英文分享「台灣模式」對抗假訊息的經驗，藍營憂「打假」成政治工具。（本報資料照片）
蔡英文分享「台灣模式」對抗假訊息的經驗，藍營憂「打假」成政治工具。（本報資料照片）

蔡英文總統昨天以民進黨主席身分受邀，在亞洲自由民主聯盟大會開幕，以「守護選舉之安全與完整性：避免威權主義與假訊息之干擾」為題進行英文演講，分享以「台灣模式」對抗假訊息的經驗。

本報系聯合報報導，蔡英文表示，假訊息儼然已成為這些威權勢力的基本手段，台灣則是站在此種攻擊的最前線；資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的的工具，並且試圖利用言論自由，將專制取代民主制度。

蔡英文說，在數位政委唐鳳的領導下，政府機構根據「3Fs原則」制定官方回應快速、公平和有趣（fast, fair and fun），透過發布簡單有趣的圖卡，捕捉公民注意力，接著再說明事實，更重要的是，台灣充滿活力的民間社會和科技界在打擊假訊息貢獻重大，並確保自由言論和民主價值受到維護。

另據台北中國時報報導，蔡英文表示，多數台灣人都了解假訊息對民主的負面影響，並明白「此問題應由政府有效地來處理」。未來政府將與社群媒體、科技公司合作，包含臉書、Line、Google、奇摩和PTT，方共努力促進透明度和實施自我查核和事實查核機制，識別和管理假訊息。

國民黨立委吳怡玎指出，政府運用網路工具的能力確實成熟，但衡量事實的尺卻是偏頗的；特別是政府要與民間一起「識別和管理假訊息」，大有侵害人民言論自由之虞。藍委許淑華則直指政府與台灣事實查核中心等合作，其實是政府以民間團體為捉刀人，對其政敵做新聞審查及箝制，將其視為排除異己的工具。

另有網路業者表示，臉書、Line、Google、Yahoo奇摩，早有一套對抗假訊息的模式與方法，政府將手伸進判斷真假訊息，表面「合作」，卻讓人有「球員兼裁判」的疑慮。

聯合報報導，對假訊息和詐騙頻傳，刑事警察局長黃明昭昨在立院備詢表示，除積極追查外，也會透過警政系統和臉書業者聯繫並下架發文，「偵辦是最好的遏止」。

國民黨立委陳玉珍質疑，行政院前發言人丁怡銘牛肉麵發言風波，符合「惡假害」性質，刑事局為何未偵辦？黃明昭表示，刑事局對外說明，是認為丁怡銘發言和「惡假害」性質不符，他對政策闡述並非惡意，但發言有無先查證，則無從了解。

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