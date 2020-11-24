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「查水表」阻秋鬥？ 警政署長：基於善意 藍委：黃鼠狼給雞拜年

記者鄭媁／台北24日電
警政署長陳家欽（右）23日在立法院內政委員會接受質詢，承認秋鬥遊行前有員警到民眾家關切，引發「查水表」爭議。（記者曾原信／攝影）
警政署長陳家欽（右）23日在立法院內政委員會接受質詢，承認秋鬥遊行前有員警到民眾家關切，引發「查水表」爭議。（記者曾原信／攝影）

秋鬥遊行落幕，傳出雲林縣豬農在遊行前，被警方到家中關切，讓部分豬農噤若寒蟬。國民黨立委陳玉珍昨天質詢：「警方是在查水表嗎？」警政署長陳家欽說，警方是基於維護秩序、保護民眾安全的善意立場，盼勿泛政治化。

陳家欽昨天赴立法院內政委員會備詢。針對欲參加秋鬥的雲林豬農被警方「關切」，他說，警察是基於善意去了解，並維護社會秩序；因全國性集會遊行，許多參加民眾從其他外縣市北上，要讓北市警局知道，需派多少人力維護現場，「同仁沒有惡意」。

陳玉珍追問，意思是「去問豬農要不要去遊行，是為了要保護他？」陳家欽說，警政署尊重人民集會遊行的權利，「我們是基於善意，希望不要誤解。」

陳玉珍再追問，警政署是否下令全國各縣市警局，去各地調查多少民眾要參加遊行？陳家欽說，「不必我們下令，本來就是資訊上互相掌握。」陳玉珍抨擊，以前有警備總部，現在還對人民做這樣的行為？令人覺得恐怖。

陳家欽隨即回說：「不要講得好像警總，這又扭曲了。」他也反問，當天遊行民眾沒受到警力保護、維持秩序嗎？「這樣就達到目的了嘛！人民有產生恐懼嗎？」他重申，主辦單位提出集遊申請，警政署絕對尊重，並和負責人協商，包括遊行訴求、動員多少人，要到哪個單位陳抗等，以利派警力支援維護現場秩序，不希望被扭曲成民眾被查水表，「現在警察不可能去介入集會遊行。」

陳玉珍說，陳家欽以「保護人民」為目的，把這樣的行徑視為理所當然，這樣的發言根本不符民主自由社會的標準。

國民黨立委費鴻泰也抨擊，警政署的做法好比黃鼠狼給雞拜年，利用警察的力量去「問候」民眾，就是嚇唬，這種做法，「人民不會感謝你，只會覺得你在用公權力脅迫、威嚇」，陳家欽的發言，已經到了不適任的地步。

遊行 警察 國民黨

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