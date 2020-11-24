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蔡英文若不辯論萊豬 國民黨嗆再上街頭 包圍立法院

記者劉宛琳／台北24日電
國民黨秘書長李乾龍。(圖：Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供)
國民黨秘書長李乾龍。(圖：Hit Fm《羅友志嗆新聞》製作單位提供)

國民黨秘書長李乾龍今上午接受「羅友志嗆新聞」專訪，針對這次秋鬥遊行，他表示，國民黨主席江啟臣主動找蔡英文總統辯論，今天黨中央也會送邀請函到總統府，若蔡英文拒絕辯論，國民黨不排除再次上街頭並包圍立法院。

李乾龍說，國民黨這次動員花了最少的成本，請各縣市黨部和黨籍議員自立動員，因為中央黨部沒有資源，只有在文宣品上花一點錢，並請民代在選區掛自行掛看板，因為這是全民共識，表示你關心地方民眾的健康，效果還不錯，雖然黨部有贊助每個人給3000元，但沒來請錢的人很多。對於原本以為這次遊行只有一、兩萬人卻來了六萬，李乾龍說，「只要你接地氣，人民會支持你的」。

李乾龍表示，國民黨參加遊行的第一個主軸是「反萊豬護健康」，全民食安的問題執政黨卻為了自己的私利跟人家交換，有換到什麼東西嗎？所以江啟臣找蔡英文公開辯論，要他說清楚為什麼要開放萊豬進口；第二主軸是反對執政黨箝制新聞自由，不是反對關中天，而是民進黨太鴨霸，哪有不聽話就把它關掉，一黨獨大大到可以把新聞台關掉，這是民主社會所不能容忍的。

李乾龍認為，蔡英文一定會閃辯論，所以國民黨會再度上街頭包圍立法院，過去馬英九讓太多，現在國民黨是「在野不讓」。他說，昨天在黨中央午餐會報的時，他特別叮囑不能在上街結束後議題就沒了，要持續熱度，現在更把那兩頭造型萊豬放在黨中央外讓大家知道國民黨的態度，而這兩隻豬上面上寫著「蔡英文下台」，李乾龍認為行政院長蘇貞昌只是執行者，最後要負責的還是蔡英文。

李乾龍也斷言，民進黨一定會把國民黨割喉割到斷，他認為下一個目標是新北市，因為蘇真昌敗在新北市，蘇一直想要怎麼樣把新北處理掉。不過李乾龍也說，他對國民黨現在執政的14個縣市長連任很樂觀，希望2022至少還能再加2個縣市。

國民黨 蔡英文 遊行

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蘇貞昌稱辯論不如立院質詢 江啟臣：別急著取代蔡英文

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民調：六成七台灣民眾不贊成開放萊豬

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