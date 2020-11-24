新聞評論／蘇貞昌的傲慢 堆高蔡政府「一言堂」災難

行政院長蘇貞昌。（記者曾學仁／攝影）

周日數萬人上街示威的「秋鬥」，主要訴求之一是要行政院長蘇貞昌下台。其中原因不難想像：政府宣布開放美國萊豬進口後，各種行政作業荒腔走板，衛福部、農委會角色錯亂，置人民健康和農民權益於不顧；而NCC關中天打壓言論自由，更是蘇揆主導NCC人事的直接結果。蘇貞昌平日頤指氣使，對待政府官員態度倨傲也就算了，面對民眾關注的議題，他仍然不改鐵臉威儀毫無溝通善意，誰能消受？

蘇貞昌原本即有「酷吏」形象，他似乎也以此自豪。然而，酷吏和「鐵面無私」畢竟是兩碼事，蘇貞昌回鍋出任行政院長仍保持這種作風，和蔡英文標榜的「史上最會溝通的政府」完全背道而馳。更可議的是，蘇貞昌再掌行政院後，在用人和決策上頻頻顯露私心，屢屢偏袒自己派系人馬。當傲慢摻雜了黨派私心，其強勢便再也無法理直氣壯。

在傲慢的另一面，蘇揆也缺乏深度和器度。蘇揆常常使用誇張的言詞和強硬的態度，其實是要遮掩自己見識的不足。仗著行政院長「一人之下，萬人之上」的地位，再加上蔡政府「一言堂」的氛圍，蘇揆的傲慢往往能成功掩護其識淺，藉此驅遣整個行政部門。蘇貞昌接任閣揆將近兩年，行政院許多部會幾近無聲，除了話語權被閣揆一人搶奪殆盡，更可憂的，應該是許多專業見解遭到蹂躪吧！

蘇貞昌的強勢，造就了台灣防疫 的佳績，這點不能否認。但台灣的防疫成果，更大成分可能要歸因於SARS經驗所催熟的公民意識，還有基層醫護和公務人員的集體努力。就這點看，蘇內閣不斷自我吹噓的「超前部署」和「國家隊」，如今已露出疲態變成了「原地踏步」，如果再持續下去，甚至可能造成台灣停滯不前。當其他國家已經開始搶購新冠疫苗，台灣卻因蘇內閣為利益團體爭奪代理權而取捨難決，使得疫苗獲取管道遲滯。至此，防疫的「超前部署」，已經淪為「落後部署」了。

更可議的是，在一切為防疫的口號下，蘇內閣竟將許多政府日常行政工作棄而不顧。行政院應依法召開的治安、食安、毒品防治等十多個國家級會報，最近陸續被踢爆許多已經年餘未曾召開，這些都是蘇貞昌廢弛政務的明證。他把政務鎖定在自己關注的少許項目，讓施政的光環籠罩在自己頭上，卻把民眾關心的事務堆進倉庫，讓原本即難見光的角落變得更陰暗。試問，如果不是馬來西亞女大生在台南被殺，誰還記得治安會報多久沒開了？

再看，蘇內閣中最「紅」的兩名閣員─衛福部長陳時中 和農委會主委陳吉仲，又是如何應對民意。陳時中的防疫政策是「唯陸必堵」，因而先後發生「小明之亂」及「台商難回」；更因檢疫能量無法提升，不斷造成「確診輸出」。在美豬議題上，陳時中一味幫萊豬辯護，稱「吃幾輩子都沒問題」，更顯示他缺乏同理心。陳吉仲也一樣，非但不捍衛台灣豬農權益，更背棄自己在野時全力反美豬的立場，甚至逼迫地方要屈從中央決策。這兩人，都是蔡政府一言堂的最大戰將，也是政務官專業淪為灰燼的最佳「表率」。

在蘇貞昌的執拗和倨傲下，內閣施政不斷偏離「民之所欲」，堆高了蔡政府「一言堂」的災難。放眼蔡政府，只見喧囂者和噤聲者，已不見吹哨者。蔡政府甫成立「農水署」，台灣農田卻從北到南都要停灌，這正是一言堂自我催眠的結果。傲慢而淺薄的蘇揆難辭其咎！