民調：55%民眾不樂見中天撤台 68%不相信NCC不受政治干預

NCC日前召開中天新聞台換照審查，七名委員全數決議不予換照。(本報資料照片)

台灣 民意基金會今天公布最新民調 ，其中蔡英文 總統聲望仍達五成五，人民對行政院長蘇貞昌的滿意度也達五成一，另有五成五的人不樂見中天新聞台不予續照，但有二成八的人贊成中天新聞台不予續照，此外，有六成八民眾認為，不相信國家通訊傳播委員會（NCC）不受政治干預。

研究發現，關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，在20歲以上的台灣人當中，有五成五的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成一不贊同。贊同比不贊同的人多24個百分點。這項發現顯示，第二任期上任已經半年的蔡英文仍獲得明顯過半數台灣人民的擁戴，儘管政壇已狼煙四起。

研究也指出，關於蘇內閣整體施政表現的滿意度，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有五成一的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，四成不滿意，滿意的人比不滿意的人多11個百分點。這項發現顯示，行政院近期主要因美國萊豬即將開放進口和中天關台爭議，飽受在野黨砲火掃射，但蘇貞昌內閣整體施政表現仍獲得過半數台灣人民的支持與肯定。

關於中天新聞台換照爭議，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，約二成八基本上樂見中天電視台被撤照，五成五不樂見。不樂見者比樂見者多約28個百分點。和上個月相比，可以發現，台灣人樂見和不樂見中天換照不成或被關台的民意反應模式有明顯的轉變。樂見的人明顯減少4.6個百分點，反對的人明顯增加2.9個百分點。

關於NCC做為一個獨立機關的問題，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，約二成二基本上相信NCC是不會受政治力量干預的獨立機關，六成八不相信。不相信者比相信者多46個百分點。值得注意的是，有高達三成二的人強烈不相信。和上個月相比，台灣人對NCC做為一個政府獨立機構是否可不受政治力量干預的民意反應模式幾乎完全一樣。游盈隆認為，這表示，台灣人對NCC做為一個政府獨立機關的認識和態度是穩定的、一致的，也就是說，近七成的人不相信NCC能獨立行使職權，不受外來政治干預。

此民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。