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反毒豬、反雙標、反黨國 「秋鬥」5萬人上街嗆蔡蘇

台灣新聞組／台北23日電
秋鬥遊行主辦單位表示有超過5萬民眾到場。（記者胡經周／攝影）
秋鬥遊行主辦單位表示有超過5萬民眾到場。（記者胡經周／攝影）

由50餘個來自勞工、環保、消費者、食安、反迫遷等團體發起、參與的秋鬥遊行，昨天下午在凱道登場，主辦單位表示有超過5萬民眾到場，他們高聲呼喊，要求蔡英文總統撤回開放萊豬進口的行政命令、行政院長蘇貞昌下台負責。秋鬥總指揮林子文宣示，昨天只是公民抵抗的開始，若政府強行開放萊豬進口，將在12月31日夜宿凱道抗爭。

來源：聯合影音網

工運指標活動「秋鬥」昨天下午登場，遊行隊伍分三大隊，提出食安、勞工、環保、教育、土地及言論自由等議題，並高喊「反毒豬、反雙標、反黨國」口號。

國民黨動員1萬人

國民黨、民眾黨動員參與這場遊行，分別號召1萬人與3000人參加；國民黨主席江啟臣偕同秘書長李乾龍、前總統馬英九、前主席吳敦義、朱立倫及多位執政縣市首長與民代出席。江啟臣說，什麼樣的國家元首讓人民上街頭曬太陽？就是一個沒有誠信的總統。蔡總統曾經說過，「讓人民上街頭，總統應該要感到羞愧」，她也曾經說過，「誠信是帶領國家、承擔責任的必要條件」，請問大家她還有誠信嗎？

因參與團體眾多，遊行隊伍綿延，主辦單位第一大隊抵達民進黨中央黨部後，舉起秋鬥年度代表字「毒」字牌，民眾後續再將字牌貼在黨部前護欄，活動約在下午四點半結束。

豬農、家長向蔡喊話

雲林縣養豬協會理事蔡德福帶著「三隻小豬」參加遊行，希望喚起蔡總統曾說要跟豬農站在一起的承諾。他表示，若政府執意開放萊豬，民眾會對豬肉有疑慮，更重傷豬農的生計。

秋鬥家長代表王靖媛帶著一歲半孩子上台表示，自己兩次總統都票投蔡英文，但看到蔡政府進口萊豬，她認為要為她的孩子站出來。她痛批，國家不該拿孩子健康換取利益。

民眾黨立委賴香伶說，正值疫情期間，沒想到這次卻因重大議題讓大家團結一致走上街頭。過去秋鬥多半以勞工為主要議題，但這次很清楚的是當萊豬進來之後，威脅到的就是窮人，希望不要讓最弱勢的人受到危害。

昨天遊行除「反萊豬」，中天新聞台日前被不予續照，也讓言論自由成為訴求焦點。旺中集團董事長蔡衍明加入「土地及言論自由大隊」遊行隊伍，表達捍衛言論自由的訴求。

府方回應 謙卑傾聽

總統府發言人張惇涵回應表示，尊重人民集會遊行的自由，對於相關團體的訴求，執政團隊會謙卑傾聽，也會與人民持續溝通，廣納有建設性的建議，讓政府各項施政做得更好，「但我們仍然期盼部分在野黨，能夠在立法院就事論事、理性討論，以對話取代對立，為國家的利益和人民的福祉共同努力。」

遊行 國民黨 勞工

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