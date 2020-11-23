我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

江啟臣邀蔡辯萊豬 韓國瑜批政府「餵人民毒藥」

記者劉宛琳、陳熙文／台北23日電
國民黨前主席朱立倫（前排左二起）、主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義，22日參加秋鬥遊行。（記者曾原信／攝影）
國民黨前主席朱立倫（前排左二起）、主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義，22日參加秋鬥遊行。（記者曾原信／攝影）

秋鬥反萊豬昨天舉辦遊行，吸引5五萬人上街頭抗議蔡政府。國民黨主席江啟臣更當場下戰帖，要求與蔡總統辯論萊豬。

江啟臣表示，當年馬政府推動ECFA，時任民進黨主席的蔡英文要求辯論，馬答應了；現在蔡當上總統，做出這麼大決定卻不溝通，他身為國民黨主席，邀請蔡總統來一場理性電視辯論，讓大家知道民眾為什麼反對萊豬。

高雄市前市長韓國瑜雖未參加遊行，但也在臉書表示，無論是什麼黨派、信仰，相信大家都想擁有選擇電視台的自由、選擇吃好豬的自由；挺言論自由、反萊豬進口，這才是愛台灣的正確姿勢，「真正愛台灣的執政黨，絕對不會一面要媒體惦惦、一邊餵人民毒藥」。

前總統馬英九說，蔡總統稱開放萊豬是因為「時空環境改變」，一點都沒錯，因為現在全球160個國家都堅持禁止含瘦肉精的豬肉；既然時空環境改變了，美國多數豬肉都已不使用瘦肉精，有什麼道理要進口萊豬？瘦肉精目前在台灣還是禁藥，連豬都不能吃，蔡政府要讓民眾吃大家能接受嗎？如果真的像政府說的那麼安全，為什麼教育部、體育署、國防部和退輔會都不用萊豬？大家願意吃嗎？

國民黨前主席朱立倫表示，美豬2005年就進台灣了，台灣人民不是反美豬、是反含有萊克多巴胺的豬肉，政府不能欺騙民眾；前副總統吳敦義則批評民進黨完全執政就改權分贓，他要正告蔡英文總統，沒經過國會審查絕對不能開放，要尊重中華民國國會和憲法。

台灣 國民黨 遊行

上一則

新聞評論／國民黨穿上草鞋 向民意走近一步

下一則

反毒豬、反雙標、反黨國 「秋鬥」5萬人上街嗆蔡蘇

延伸閱讀

秋鬥上街反萊豬 嗆蘇貞昌下台負責

秋鬥上街反萊豬 嗆蘇貞昌下台負責

保釣50年 馬英九批蔡主權大讓步

保釣50年 馬英九批蔡主權大讓步
蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋
江啟臣稱國民黨「丐幫幫主多人爭」朱立倫：想想國父、經國先生

江啟臣稱國民黨「丐幫幫主多人爭」朱立倫：想想國父、經國先生

熱門新聞

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬