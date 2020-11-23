江啟臣邀蔡辯萊豬 韓國瑜批政府「餵人民毒藥」

國民黨前主席朱立倫（前排左二起）、主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義，22日參加秋鬥遊行。（記者曾原信／攝影）

秋鬥反萊豬昨天舉辦遊行 ，吸引5五萬人上街頭抗議蔡政府。國民黨 主席江啟臣更當場下戰帖，要求與蔡總統辯論萊豬。

江啟臣表示，當年馬政府推動ECFA，時任民進黨主席的蔡英文要求辯論，馬答應了；現在蔡當上總統，做出這麼大決定卻不溝通，他身為國民黨主席，邀請蔡總統來一場理性電視辯論，讓大家知道民眾為什麼反對萊豬。

高雄市前市長韓國瑜雖未參加遊行，但也在臉書表示，無論是什麼黨派、信仰，相信大家都想擁有選擇電視台的自由、選擇吃好豬的自由；挺言論自由、反萊豬進口，這才是愛台灣 的正確姿勢，「真正愛台灣的執政黨，絕對不會一面要媒體惦惦、一邊餵人民毒藥」。

前總統馬英九說，蔡總統稱開放萊豬是因為「時空環境改變」，一點都沒錯，因為現在全球160個國家都堅持禁止含瘦肉精的豬肉；既然時空環境改變了，美國多數豬肉都已不使用瘦肉精，有什麼道理要進口萊豬？瘦肉精目前在台灣還是禁藥，連豬都不能吃，蔡政府要讓民眾吃大家能接受嗎？如果真的像政府說的那麼安全，為什麼教育部、體育署、國防部和退輔會都不用萊豬？大家願意吃嗎？

國民黨前主席朱立倫表示，美豬2005年就進台灣了，台灣人民不是反美豬、是反含有萊克多巴胺的豬肉，政府不能欺騙民眾；前副總統吳敦義則批評民進黨完全執政就改權分贓，他要正告蔡英文總統，沒經過國會審查絕對不能開放，要尊重中華民國國會和憲法。