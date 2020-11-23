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新聞評論／國民黨穿上草鞋 向民意走近一步

記者劉宛琳
秋鬥遊行22日在凱道集結登場，民眾身穿黑衣，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。（記者黃義書／攝影）
秋鬥遊行22日在凱道集結登場，民眾身穿黑衣，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。（記者黃義書／攝影）

國民黨參與秋鬥遊行，動員人數超乎預期，也讓黨內信心大增。相較於蔡政府第一任時期的國民黨，上台衝突總是10分鐘就被民進黨「解除危機」，但這半年來，國民黨不但為反陳菊任監察院長突襲占據議場超過20小時，也在這次秋鬥動員超過一萬人，對從未真正走上街頭的國民黨，經過這次洗禮，可謂向「稱職的在野黨」邁進一大步。

作為開國的百年政黨，國民黨總被嘲笑「離民意很遠」，即便國民黨多次選擇與民意站在一起，試圖反映民意，但都無法提高聲量和獲得支持；兩年多前「韓流」乍現，雖短暫地改變了國民黨的命運，但隨著「韓流」迅速消退，國民黨也該體認，想要得到認同，還是得「穿草鞋」，參與街頭運動就是最直接的方式之一。

相較於民進黨街頭運動經驗40載，過去四年，國民黨不曾真正站上街頭，即便這次是「附身」社運團體，但也算是一大突破。

蔡總統5月連任後，6月間藍委攻占議場時，黨中央希望也能有外援的支持，因此動員民眾圍攻立院，不過，當時只來了兩、三百人，一度為了動員無力傷及黨內和氣。

但國民黨從9月開始狂打萊豬議題，持續杯葛蘇揆上台報告；黨主席江啟臣更揭露蔡政府逾一年未召開食安會報，國民黨也提出公投決定，都是為了延續反萊豬的熱度，站穩在野黨立場，維持國民黨的能量。昨天秋鬥一役，是國民黨走向街頭的初起步，未來能否走得更遠，也考驗國民黨真否做到「和民眾站在一起」。

國民黨 民進黨 遊行

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