新聞評論／綠營腐化 逼戰友、人民上街頭

秋鬥遊行22日登場，參加民眾將反萊豬的「反」、「毒」訴求貼在民進黨中央黨部護欄上。（記者胡經周／攝影）

集結了勞工、環保、食安、土地正義和言論自由等不同訴求的50多個鬥陣團體，22日以秋鬥舉辦30年來最大規模的遊行 ，向蔡政府高喊「反毒豬、反黨國、反雙標」，要求蔡總統撤回萊豬進口令、蘇貞昌下台。在各類社運團體遭民進黨 「收編」而沉寂數年之後，今年秋鬥除反映了社運自主性的重建，也說明政府施政不得人心已到了令人難耐的地步。

民進黨熟稔的街頭戰場，如今又站滿抗議人潮；但當年的戰友和長年的政敵，現在卻站在同一陣線齊聲怒吼。那些在民進黨執政收編後就遭背棄的夥伴，那些在蔡政府四處撒錢後就被遺忘的人民，還有那些在網軍治國威嚇下遭出征被封口的民眾，以及那些被遺棄在大數據施政之外自求多福的弱勢，他們過去不一定有交集，甚至可能生活在平行時空中，昨天卻鬥陣上街，共同的目的是向蔡政府要求公平與正義。

秋鬥最早是從工運出發，爭取勞動權益，後來結合環境、反迫遷等諸多社會議題，逐漸成為各種工運與社運多元訴求集結平台的年度街頭運動。但30年來，隨著社會氛圍、經濟環境與政治選舉的變化，秋鬥多可數千人，少僅數百十人，甚或曾經兩度無以為繼而停辦。昨天逾5萬人上街，已經寫下秋鬥新歷史。

值得注意的是，民進黨長期與工運社運分進合擊，民進黨執政也往往吸納或收編工運社運人士，因此即使工運社運屢遭背叛，其抗議行動仍常遇到民進黨就軟腳。秋鬥雖然標榜不藍不綠，但30年來包括2006到2008與2019的兩度街頭熄火，都主要在民進黨執政時期發生，即或各有不同原因，但與工運社運界長期存在的「民進黨情結」，多少有關。也因此，民進黨二度執政後又漸偃旗息鼓的秋鬥，今年恢復舉行，人數還破紀錄，可說別具意義。

毫無疑問，今年秋鬥最大的動員力量是「反毒豬」。蔡政府以黑箱決策開放萊豬進口，不顧豬農生計，出賣民眾健康；又拒絕區隔標示，不讓民眾有消費選擇權利；更反對立法禁止萊豬進校園，犧牲學生食安；甚至為了護航萊豬，征剿在野黨，打壓地方自治，還造謠打擊無辜牛肉麵店；蘇貞昌更拒絕道歉，寧讓國政廢弛。反毒豬不但成為社會最大共識，也提醒大家，必須反抗從空汙、爐渣到廢棄物等百毒齊發，對我們土地和家園的毒害。是蔡總統的萊豬令，吹響了秋鬥集結的號角。

今年秋鬥另一主題是「反黨國」。首度參與秋鬥的國民黨 或許略感尴尬，畢竟那張「黨國」標籤曾像符咒般牢牢贴在國民黨身上，終讓國民黨失去民心與政權。但有趣的是，今天這張「黨國」標籤被貼回民進黨的身上了，「絕對的權力，絕對的腐敗」預言，在完全執政的蔡政府身上應驗了。事實上，2018年的秋鬥，即曾以「拒絕權貴新黨國」，批判民進黨以「進化獨裁」建構綠色權貴的「新黨國體制」。2020秋鬥再起，仍然號召「反黨國」。蔡政府從假轉型到真黨國，黨政交賊，權錢交易；進化的黨國，權力腐敗的速度驚人。

更何況，不論萊豬或黨國，不論土地正義或言論自由，民進黨都昨非今是！蔡英文在就任總統前已經顯露髮夾彎特質，而於今尤烈，更進化成「雙標黨」！

一場年度街頭儀式性的秋鬥，不再被華麗政見迷惑、也不再被意識形態挾持的民眾，以質樸的訴求揭穿了民進黨政府的面目與本質。蔡政府應該想想，是誰逼人民上街呼喊公平與正義？是誰逼迫立場各異的民眾，在街頭找到共同抗爭與戰鬥的目標？