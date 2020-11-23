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現身秋鬥遊行 蔡衍明：開政府是為了賺錢嗎？

台灣新聞組╱台北23日電
旺中集團董事長蔡衍明（右三）參與遊行，聯合報發行人王效蘭（右二）意外現身，表達捍衛言論自由。（記者胡經周／攝影）
旺中集團董事長蔡衍明（右三）參與遊行，聯合報發行人王效蘭（右二）意外現身，表達捍衛言論自由。（記者胡經周／攝影）

2020秋鬥遊行昨登場。中天新聞台上周遭國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照，旺中集團董事長蔡衍明加入第三大隊「土地及言論自由大隊」遊行隊伍，表達捍衛言論自由的訴求。

蔡衍明身著「我要言論自由」黑衣，口戴綠底紅叉叉口罩抵達遊行現場，全程參與遊行。不少民眾高喊「蔡董加油」、「中天加油」。

蔡衍明受訪時說，看到那麼多人站出來，讓他非常感動。他指出，政府連一個萊豬也處理不好，中天監督政府也不行；他認為，愛台灣就是要讓台灣人過好日子，而非扼殺言論自由跟健康。「最基本都照顧不好，做什麼政府？開政府是為了賺錢嗎？」

針對中天不予換照，蔡衍明說，以後所有電視台是不是「綠油油」一片，大家可判斷；政府一天到晚說中天做假新聞，中天很多人曾在別的新聞台做過，有做假新聞嗎？「來中天就做假新聞？騙肖仔！」

台北市勞工局前局長鄭村棋也現身宣導車說，他雖然不完全支持中天新聞台的言論，但仍會收看中天，就像他也不完全認同三立的部分言論，一樣會看三立，民進黨關掉中天，絕對是錯誤行為。

中天新聞換照未過，其讓出的52台頻位成為各頻道爭搶目標。業界傳出，NCC上周五找率先送件更換頻道的中嘉喝咖啡，希望能給公廣集團新聞頻道（華視）一個機會，使得中嘉可能本周就會撤件取消原訂以寰宇新聞台替補52台的計畫；其他系統業者則還在觀望。

遊行 台灣 咖啡

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