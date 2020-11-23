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30年規模最大秋鬥！政黨動員集結 勞團卻弱化

記者葉冠妤、劉宛琳／台北23日電
一位民眾帶著滿滿的氣球豬參加遊行，訴求「反萊豬」。(記者胡經周／攝影)
一位民眾帶著滿滿的氣球豬參加遊行，訴求「反萊豬」。(記者胡經周／攝影)

工運指標性活動的「秋鬥」遊行昨號稱逾5萬人參與，為30年來最大規模，但今年加入國民黨的號召，有工運人士直言，扣除藍營支持者，勞團動員人數比秋鬥極盛時期還少，反而是環團、土地正義團體較多。秋鬥主辦單位則強調，若民進黨政府堅持進口萊豬，勢必會有更激烈的抵抗行動。

因近幾年動員量能不足，秋鬥前年僅以記者會形式舉行，去年更直接停辦。今年搭上反萊豬議題，加上國民黨、民眾黨等政黨參與，讓秋鬥受到前所未有的關注，不過卻也引發內部雜音。秋鬥參與團體之一、桃園市產業總工會發聲明，呼籲遊行跳脫藍綠框架，也再次要求國民黨先自我檢討，不要「五十步笑百步」，藉參加秋鬥洗白、謀取政治利益，同時呼籲民進黨知悔改，不要藉由攻擊秋鬥模糊焦點。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，本次遊行是民間力量的大集合，本就會有各種光譜聲音的展現與訴求，國民黨會持續傾聽，展現結合民間共同監督執政黨的誠意與決心。

此外，有工運人士說，今年秋鬥雖是歷年最大規模，但若純以社運組織來看，整體動員比往年還少，尤其是勞團，大多以人民民主黨為主，環團、土地正義團體則比往年多。秋鬥總指揮林子文認為今年勞團動員能量比過往都還好；秋鬥總召黃德北也說，昨天遊行應對民進黨政府構成壓力。

國民黨這次動員逾1萬人，超過黨中央預期，其中以養豬大縣雲林最多，來了近2000人，昨天遊行裡也出現不少自發性前來的「韓粉」，強調站出來不只是反萊豬，也要替韓國瑜和國民黨討公道；民眾黨則動員約3000人。

國民黨 遊行 民進黨

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