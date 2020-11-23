新聞眼／反萊豬最大公約數 民怨衝向綠黨國

秋鬥遊行22日在凱道集結登場，民眾身穿黑衣，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。(記者黃義書／攝影)

2020秋鬥遊行 登場，在許多台灣民眾反萊豬的訴求下，食安成為社運界及在野黨的最大公約數，成功促成兩者合作的契機。縱然在路線上有所分歧，「反萊豬」成為雙方都能妥協、力挺的訴求，並以此為主軸，讓多元的抗爭議題得以發聲，亦成民進黨 政府執政五年來，一個民怨發聲的破口。

然而，民進黨政府聽見了嗎？誠然，社會運動者與過去他們所唾棄的「萬惡國民黨 」，以及被綠營標籤「兩岸一家親」的民眾黨合作，顯得格格不入；民進黨側翼、支持者，更是早早在社群網路上唾棄他們為「中共同路人」。但隨著社運力量在民進黨執政之下的弱化，或許這已是逼不得已的決定；而任何來自綠營的紅色標籤，都是意圖模糊焦點。

值得關注的重點是，社運人士寧願背上「國民黨側翼」罵名，甚至「染紅」的風險，都拒絕保持沉默，急於想要凝聚力量站上街頭，以表達他們對民進黨政府的控訴。

如此壯士斷腕的決心，無疑代表民間的反對聲音正在醞釀，而萊豬議題不只在支持反對黨的群眾裡發酵，隨著戰線的延長，民進黨支持者中勢必出現雜音，懷疑政府為何遲遲未能妥善安撫不同的意見。

若蔡政府有所輕忽，民怨極有可能累積至2022年地方選舉，重演2018年綠營的兵敗如山倒。因為民進黨的失敗，永遠不是來自於在野黨做得多好，而是民眾對他們有多麼不滿。但蔡政府真的願放下身段，傾聽民眾的擔憂嗎？