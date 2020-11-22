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保釣50年 馬英九批蔡主權大讓步

記者周志豪／台北22日電
前總統馬英九。(本報資料照片)
前總統馬英九。(本報資料照片)

今年適逢保釣運動50周年，前總統馬英九昨天表示，蔡英文總統對日本釣魚台更名「登野城尖閣」拿不出應有作為，主權「不讓步」變「大讓步」。國民黨主席江啟臣說，從歷史文獻、地理、法理看，釣魚台主權都屬中華民國。

馬英九表示，日本將釣魚台更名後，蔡總統既未說明釣魚台屬中華民國所有理由，也未批判日本侵犯我國領土主權，更沒告訴大家政府維護主權與漁權具體作法，只說要向世界「展現國民集體意志」空話，令人質疑顧主權、護漁權決心。

馬質疑，蔡政府上任以來對日本卑躬屈膝，態度軟弱，對護釣魚台主權拿不出應有作為與態度，宜蘭縣政府將釣魚台正名「頭城釣魚台」反制，內政部還表示是地方權限，不敢聲援；外交部雖表達抗議，也不見實質對日交涉。

馬英九也說，今年四月，我國漁船「宏吉財號」和「信福晟號」分於花蓮與台東的台灣專屬經濟海域作業，卻遭日本公務船驅趕；九月我國漁船「新凌波二三六號」在釣魚台十二海浬外遭日本保安廳巡邏艇碰撞，船體受損，蔡政府都無作為。

江啟臣指出，釣魚台列嶼是大屯山與觀音山山脈伸入東海突出部分，附近海域自古即是台灣、福建漁民傳統漁場。

釣魚台 日本 馬英九

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