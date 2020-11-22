新聞評論／踐踏民主、傲慢專斷 蔡政府嚴重失聽

行政院長蘇貞昌20日第11度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委不滿政府放寬萊豬進口，占據立法院議場，繼續杯葛。(中央社)

蔡總統的第二屆任期迄今才半年，但蔡政府表現出來的傲慢與專斷，已膨脹到難以想像。最顯著的特徵，是嚴重的「失聽」：它不僅無法聽取民眾的意見，更豢養網軍來綁架或偽造民意，即使行政作為牴觸民主價值和法治常規也不以為意。從開放美豬的一意孤行，到近日關閉中天的獨斷，顯示蔡政府的封閉心靈已聽不進外界建言。

檢視民主國家的進退，約略可依循兩條軸線：一是決策的理性與否，一是價值的持守與否。以這兩項標準衡量，蔡政府四年多來的許多作為都在走下坡，不僅缺乏決策理性，更往往違背台灣 人民所共信的價值。

以美豬的開放為例，蔡政府自可宣稱因為「時空環境變化」，台灣有開放美豬之必要；但在施政程序上，有必要對民眾說明前因後果。例如，台方可以開放美豬換取美國協助台灣參與國際組織，或者可換取簽訂美台雙邊貿易協定，同時也要說明民進黨 過去大力渲染萊劑之害、為何如今叫民眾硬吞。然而，無論民眾對萊豬表達多少疑慮，蔡政府均無意溝通，連做好區隔標示都悍然拒絕。這樣的權力傲慢，比威權政府還威權，除失去決策的理性，也背棄民進黨當初的理想，更棄守政府維護民眾健康的職責。

中天的關台，也可看出類似的脈絡。媒體如果立場偏頗，自然會受到言論市場的批評與排斥，公權力機構也備有各種罰款、糾正或提告的機制，而蔡政府偏偏選擇要關閉中天。這是打壓言論自由、也是剿殺異議媒體的專制作為，但蔡政府不顧輿論的提醒和反對，故意讓NCC登場行刑，然後裝作無其事地說「尊重」。論民主根基，「第四權」獨立之必要，其實遠高於NCC的獨立，這寫在民主國家兩百多年的立國思想之中，但蔡政府一腳就踩了過去。這一腳，踐踏的不是中天，而是台灣的民主。

執政者為了一己方便而輾壓民主、自由和人權的作為，過去四年多來不勝枚舉。這些民主倒退的行徑，放在個別的時空情境中，蔡政府都能說出滿口頭頭是道的理由。但是，若把這些事情件串連起來看，台灣民主自由所顯示的「曲線倒退」，其實已到了令人驚慌的地步。

這些倒退現象包括：第一，在民主層面：蔡政府藉著「完全執政」壟斷所有法案的修定，乃至機關存廢和人員去留，國家機器已淪為民進黨的「私器」，行政機構已被教導成為不需要保持「中立」。蔡政府用黨產會等機構對付在野黨，對水利會的權力和私產也公然搶奪，哪個民主國家發生過這種事？第二，在自由層面：蔡政府藉由「國安五法」及反中操作，對人民的言論橫加箝制，要摀住所有異議之聲。中天被關後，親綠電視頻道已連成一線，言論市場的歌頌聲浪必然更大，恐比反共抗俄的威權年代更難看。第三，在社會和人權層面：在黨政機器與綠色網軍的交互操作下，社會藍綠對峙的情況日趨惡化，人們把仇恨掛在嘴上，不僅社會傷口難以癒合，許多深層社會議題也都被政治煙硝掩埋。

蔡政府的濫權及反民主傾向，很大原因是美中角力的副作用使然。問題在，川普 的民主參考點甚低，中共則毫無民主參考價值，但這卻讓川普陰影下的蔡英文自以為形象高大，民眾則錯以為台灣是不變的民主模範生。這點，從川普敗選後的種種脫軌行徑看，真相已甚明白。但蔡英文卻還在學步川普。