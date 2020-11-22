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黑白集／墜機謠傳投誠 有點人性好嗎？

黑白集
飛官蔣正志上校17日駕駛F-16戰機失聯。（中央社）
飛官蔣正志上校17日駕駛F-16戰機失聯。（中央社）

空軍F-16戰機失聯，軍民正在合力搜尋，卻有來自對岸網路消息，稱失聯飛官蔣正志向中共投誠，已在廈門機場降落並隔離。對此，府院和國防部相繼駁斥，蔣妻更憤慨駁斥造謠，稱其夫是英雄。

蔣正志是否投誠，稍具常識者即知不該有此問。該機升空兩分鐘即從雷達消失，航跡圖顯示它在20秒內下降7000呎到海平面，這怎麼可能飛去大陸？以1989年林賢順駕機叛逃為例，當時解嚴未久，消息次日即見諸媒體。在今天人手一機的時代，若真有軍機叛逃，兩岸還能遮掩嗎？

因此，惡意造謠或渲染者更顯其心可誅。這些人不僅存心挑起兩岸對立，更無視家屬感受到了毫無人性的地步。面對這種大陸網路「戰狗」的荒唐行徑，對岸卻足足隔了三天，才由官媒《環球時報》總編輯發文稱「沒有飛到大陸」。

三周前，大陸才出重手嚴管網路，以解決自媒體違規發布「不良資訊」等問題。這次，北京卻對這起傷害兩岸互信的假消息遲無作為，反應未免太過遲緩？

這種任由惡人製造對立謠言的亂象，並非對岸獨有。新冠疫情期間，蔡政府放任台灣網軍無人性地「逢中必黑」，一樣惡劣。這也顯示，兩岸不僅政府溝通管道完全堵塞，民間善意日漸稀薄。當人性被拋諸腦後，兩岸和平不啻痴人說夢！

台灣 北京 疫情

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