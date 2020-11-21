黑白集／有錯就要認…蘇貞昌該聽自己說的話

行政院長蘇貞昌一向罵人不留情面。（本報資料照片）

閣揆蘇貞昌一張利嘴，罵人不留情面，自誇沒在臉紅，護短一派理直氣壯。那天他在行政院會說，「有錯就要認，有過就要改」，頗不尋常。這話當然說的是別人，在幫闖下牛肉麵之亂的丁怡銘擋箭。但蘇貞昌如果夠誠意，自己說的話也該聽聽，有錯就要認。

蔡政府未溝通就開放萊豬，事後行政決策顛三倒四，內外標準不一搞得民間無所適從，強要地方跟中央同步更是霸王硬上弓。如此荒腔走板，會沒有錯、沒有過嗎？但蘇貞昌始終拒絕為此道歉，也因此自9月22日起11度遭國民黨 杯葛施政報告，達兩個月之久。他還要再耗下去嗎？

蘇貞昌本來老神在在，覺得自己可以拖到地老天荒，最後還能反手把責任推給在野黨。但這樣拗下去，真的是聰明之計嗎？先前蘇揆為了維護丁怡銘，兩天內就道歉了三次，還狡辯「年輕人難免犯錯」。這麼一比，開放美豬對全民的傷害，在他心中的天平，還遠不及對丁怡銘疼惜的萬分之一。

從口罩之亂到三倍券之亂，蘇內閣仗著「防疫 有成」的擋箭牌，一路過關。但好運總會用光，最近連續被抖出各種重要會報都不開，卻是藉著網軍操作來治國，如今還借NCC之手殺了中天電視台。如此一件件包袱一直堆上去，駱駝不會被壓垮嗎？