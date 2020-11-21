新聞評論／殺中天「一魚三吃」 民進黨自毀形象

中天新聞台換照申請案沒過，中天新聞位於有線電視平台上的黃金頻位「52台」空出來，成為各方爭取的頻道。（記者陳柏亨／攝影）

NCC決議關閉中天，當即濺血的是中天集團和旗下數百名員工；但因此受傷更重的，其實是民進黨 的民主形象。對此，蔡英文 總統和閣揆蘇貞昌都說了一些無關痛癢的場面話，稱NCC是獨立機構，必須「尊重」委員決定云云。事實上，NCC委員七比○的決議，如無政治力介入，不可能如此一致。從最初的NCC委員提名，到近期沸沸揚揚的社會議論，顯示民進黨人均冷冷坐視黨內利益集團吞滅黨的民主形象，沒有人發出勸阻或忠告，而有今天的結局。

在事後，綠營內確實有一些人對NCC的處理感到錯愕，並表示難以接受。例如台灣 民意基金會董事長游盈隆即認為，不發照的處理是「合法但不正當」，也是台灣民主的「不幸」。民進黨前副秘書長李俊毅認為，關掉中天可以少一個反對聲音，但喪失了民進黨的創黨價值，代價太大。美麗島電子報董事長吳子嘉甚至批評，民進黨就是個「黑社會」。同日，蔡英文主持民進黨中常會則提到，「民主社會沒有絕對不會離開的支持者」，要求黨內同志「沉著應對」。

然而，面對接二連三的政治風波和墜機事件，政府卻還不顧民主形象和民之所欲，悍然做出刀口舔血侵害言論自由的惡行。執政團隊如此不斷「秀下限」，總統要叫誰沉著？又如何沉著？更諷刺的是，對於中天新聞台被關，民進黨內認為此舉有害該黨民主形象的，多半是早年曾參與民主運動而如今不在其位的資深黨員；他們知道言論自由曾是民進黨辛苦爭取的目標，是「神桌」上不可亂碰的聖物。但對那七名NCC委員而言，包括鼓譟叫好的綠媒和網軍，乃至時力前立委黃國昌在內，他們在乎的只是權力的美味和稱勝的快意，誰管言論自由是什麼聖牛？

就算綠營年輕世代不懂言論自由的重要，但蔡英文和蘇貞昌及其他掌權朝臣會不知道嗎？他們不時嘲諷中共政權的專制霸道，不正是因為意識到自由的新聞和多元的言論正是台灣民主最重要的資產嗎？如果有任何一絲絲這樣的理念，為何幾個月來各界沸沸揚揚討論中天可能遭到割喉時，這些平日滿口大話的黨政高層，最後卻把責任輕巧推給了NCC，彷彿一切事不關己？更糟的是，半年前外流的總統府密件，一五一十地記載了蔡英文和蘇貞昌合謀「處理中天」的計畫，如今也一切依劇本演出，分毫不差。

這次讓人驚訝的，並非NCC依既定任務滅掉了中天，而是蘇、蔡兩人對於政府箝制言論的形象如此毫不在意。更讓人驚訝的，則是民進黨內對於蔡政府的建言能力如此薄弱，即使預知憾事即將發生，也沒有任何人敢出面勸阻。大家只能眼睜睜地看著錯誤發生，看著黨的形象墜落破毀，看著前人的犧牲努力遭到踐踏，看著台灣的民主基業崩壞。從沒有人能「插得上嘴」提出建言的角度看，映射的正是民進黨「一言堂化」的現象；而蔡英文的故作凌空與蘇貞昌的粗魯庸俗，皆加速了民進黨進步精神的敗壞。

當中天遭斬首的血跡仍未乾，這兩天，NCC主委陳耀祥推薦的公廣集團和民進黨新系交好的寰宇電視都已躍躍欲試，要爭搶中天空出的第52頻道。至此，這才是蔡政府殺中天「一魚三吃」的滋味所在：一舉拔掉眼中釘，二將空位賞給綠友友，三是綠媒歌頌隊伍更壯大。到時候，民眾再怎麼轉台，都跳不出親綠媒體的電波和聲波。至於民進黨因此賠掉的形象祖產，那就不是權力遊戲中人顧得了的事了。而吃不到這鍋大菜的，只能靜靜站邊看。