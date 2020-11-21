萊豬、失言…惹民怨 綠營嗅到「討厭民進黨」氛圍

民進黨中央黨部位於台北市北平東路的華山大樓。（本報資料照片）

蔡政府宣布開放萊豬進口後，不僅質疑聲浪四起，民進黨 自家後院也著火，行政院前發言人丁怡銘失言風波，台南市長黃偉哲也陷入施政與言行爭議；中央和地方烽火連天，接踵而來的負面事件，已讓綠營內部隱約嗅到2018年九合一大選「討厭民進黨」氛圍重現。

萊豬議題向上延燒，據了解，綠營原本希望以時間換取空間，但萊豬之火未熄，行政院中央廚房輸出「哏圖」、丁怡銘失言、中天換照爭議，導致火燒行政院，行政院長蘇貞昌下台傳聞不斷，連綠營自家人都點名，桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁可能接棒組閣。黨內「反蘇」聲浪浮上檯面，逼得府院昨天聯手滅火。

不過，賴清德組閣和陳菊接任監察院長之前，府院曾信誓旦旦否認江湖傳聞，最後事實都證明是府院聯手扯謊。時空環境不斷變化，從12月25日第二任縣市長任期過半、明年元旦萊豬進口、直到明年農曆年都是蘇內閣觀察期，不僅藍營磨刀霍霍，民進黨「非蘇系」陣營也好奇，蘇還會做多久？

不只中央施政放火，綠營地方諸侯言行也引發批評。黨內人士指出，中天案的政治衝擊有限，在藍營刻意操作下，頂多凝聚藍營支持者，但萊豬問題與食安、一般民眾切身相關，就沒那麼簡單了。

有意問鼎百里侯的藍營立委說，國民黨 兩岸論述怎麼改，民眾大多無感，但中央強勢阻擋地方推動「瘦肉精零檢出」自治條例，確實讓許多民間團體和家長不滿；明天登場的「秋鬥」遊行 ，究竟可以號召多少跨越藍綠的中間民眾上街頭，正是國民黨觀察民怨的關鍵指標。

一位民進黨立委說，如政策沒問題，在野黨再如何操作，選民也不會受影響，反倒政治人物言行若不當，民眾感受就很深刻。2018年民進黨敗選，除了「韓流」當道，原因之一是部分官員言行傲慢，讓民眾感覺不好，最近幾次爭議事件，似乎再度飄出「討厭民進黨」味道。