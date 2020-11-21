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藍白秋鬥反萊豬 豬農報名參加警竟上門關切

台灣新聞組／台北21日電
國民黨立院黨團20日在議場前高呼「反萊豬 護食安」的口號，並邀請民眾在秋鬥一同站出來。（記者許正宏／攝影）
國民黨立院黨團20日在議場前高呼「反萊豬 護食安」的口號，並邀請民眾在秋鬥一同站出來。（記者許正宏／攝影）

秋鬥遊行明天登場，今年秋鬥集結勞工、環保、食安、土地正義、言論自由等40多個鬥陣團體、破萬人上街怒吼反毒豬、反黨國、反雙標，號稱秋鬥舉辦30年以來最大規模的遊行。國民黨和民眾黨皆響應秋鬥遊行。反對開放美國萊豬進口，立法院國民黨團昨天更再度占領議場，第11度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告。

來源：聯合新聞網

國民黨主席江啟臣昨天表示，蔡政府不願對開放美國萊豬政策道歉，還秒殺新聞台窒息台灣民主，花公帑養網軍攻擊在野黨與牛肉麵店家，呼籲全民明天要一起站出來。雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等人都會北上凱道參加，雲林動員約2000人北上。

民眾黨同樣也響應秋鬥遊行，黨團幹事長高虹安昨表示，蔡政府對民眾疑慮事項置之不理，連黨團發函詢問各部會政府代辦事項進度，也僅函文草率回覆，無法接受。

但對於秋鬥新增「捍衛新聞、言論自由」訴求，民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨參與遊行主訴求是反萊豬，要求政府應嚴格把關，至於其他團體訴求都尊重，但不會支持。

此外，秋鬥大遊行即將登場，雲林縣北港分局竟傳出有所長跑到參加遊行的人家中關切，讓部分豬農噤若寒蟬。雲林縣警局昨晚發出澄清說明，指這名所長純粹只是關心，要一些老人家北上要注意安全不要走失，並無他意。

來源：聯合新聞網

雲林縣前議員洪崑龍的兒子，也是口湖養豬生產合作社經理洪健鈞向媒體指出，他有報名參加秋鬥遊行，不料前天接到警方關切電話，甚至警方還跑到家裡來「關心」；雖然警方表示只是擔心遊行要多注意安全，但在參加遊行前夕接到這樣的關心，難免讓人心生疑慮。

遊行 國民黨 美國

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