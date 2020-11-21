新戰國時代…卡位頻道蛋黃區 綠派系虎視眈眈

中天新聞台空出52台，成為各方爭取的頻道。（記者陳柏亨／攝影）

新聞頻道區塊是台灣 電視頻道號碼的主戰場，新崛起的新聞台無不想貼近「蛋黃區」。中天新聞空出的52台資源，NCC主委陳耀祥點名公廣集團的華視取而代之，中嘉則預告由寰宇接手，列強環伺猶如「新戰國時代」。

三立財經新聞台「三立iNEWS」作為近年的範例，但爭取多年，至今仍尚未全台定頻48台。三立專業財經台都無法在短時間成功定頻，反觀NCC主委陳耀祥推薦進駐52台的華視新聞資訊台，有本事吞下最精華的頻道嗎？

公視董事鄭自隆投書媒體表示，華視連年虧損、新聞部人手不足，廣告收入每下愈況、又因使用無線頻譜收不到授權費，新聞台幾乎無以維生；鄭自隆雖肯定華視新聞內容，但現實很無奈，華視恐沒本錢「玩大」。

目前有線電視生態，外號「海董」的三立電視台老闆林崑海自成一派，在綠營言論市場權勢極大，民進黨 縣市議員、黨部主委、不分區立委、中常委都有海派人馬；林崑海的好友練台生則掌握年代、壹電視，兩位知名的綠友友「練董」和「海董」聯手建立的綠色政媒帝國崛起，府院都得敬重三分。

東森電視台由茂德集團總裁張高祥入主，與新潮流系金主王志隆友好的林文淵出任東森董事長。新系快速擴張政媒實力，這次搶進52台的寰宇電視台，老闆正是王志隆。業界普遍認為，最有實力取代中天的是寰宇老闆王志隆。

台灣第五大有線電視系統業者、中台灣有線電視霸主台數科今年3月拿到新聞台執照，又被NCC收回重審，七天大翻盤，傳言是蘇貞昌主導。台數科與正國會系統友好，後來流出的總統府密件就指出，蘇貞昌認為陳耀祥不太會處理事情，還找他來訓話，似乎也印證了傳言。

這次中天空下來的52台，儼然一塊大肥肉，各派系虎視眈眈，也難怪陳耀祥急著把公廣集團搬出來當擋箭牌。

不過，在有線電視頻道上架，要看系統業者的臉色。中天新聞每年給中嘉2億台幣（約688萬美元 ）上架費，公廣集團每年有政府捐贈9億台幣，難道要拿全民納稅錢去付上架費？公廣集團是為服務公眾，竟也煞有介事「配合演出」，獨立機關NCC、公廣集團，難道都淪為政治服務的工具？